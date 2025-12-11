La plata que inyectarán para vías dinamizará la economía de las subregiones entre 2026 y 2027

La idea es mejorar la conectividad en las cabeceras y las subregiones para potenciar su competitividad. FOTO: ARCHIVO EL COLOMBIANO

La economía de las subregiones antioqueñas tendrá una inyección importante de recursos durante los dos próximos años por cuenta de la pavimentación de vías secundarias y terciarias. Se estima que serán más de 585.000 millones de pesos por cuenta de una licitación sin parangón en el país, a través de la cual la Gobernación acaba de elegir a la mayoría de las firmas contratistas que acometerán las obras.

El secretario departamental de Infraestructura, Luis Horacio Gallón, explicó que este dinero será para pavimentar 537 kilómetros de vías con el mecanismo de estabilización, pero además, en el costo final hubo un ahorro de 46.000 millones de pesos con respecto al presupuesto inicial.

El funcionario explicó que la pavimentación con estabilización es una técnica que refuerza el suelo de una vía para hacerla más resistente y duradera, aprovechando el material existente y adicionando cal o cemento, material granular y una carpeta de rodadura en doble riego.

Pero además, los carreteables llevarán buenos sistemas de drenaje con el fin de que soporten mejor el tráfico y el paso del tiempo.

Hasta ahora han sido adjudicados siete de los ocho lotes en los que se dividió el concurso público y debido a que el lote para el Oriente no tuvo proponentes, la Gobernación adelantará la contratación en enero de 2026 para la intervención de 96,96 km, con el fin de completar 634 km de vías intervenidas.

“Entre 2026 y 2027 estaremos en obra en Antioquia y estos recursos serán fundamentales para dinamizar la economía regional”, dijo el secretario Gallón quien detalló que Urabá es la subregión con más kilómetros a intervenir, 120,65 en total.

Le siguen el Norte con 117,25 km y Occidente con 94,95 km. Además, en la subregión del Suroeste estabilizarán 68,26 km, en el Magdalena Medio 55 km, en el Nordeste 54,1 km y en el Bajo Cauca 25 km.

A la convocatoria se presentaron 38 proponentes, siendo los siguientes los consorcios ganadores: el Consorcio El Progreso (Occidente), Consorcio Urabá 25 (Urabá); Consorcio Magdalena 787 (Magdalena Medio), Consorcio Vías Antioquia MM 2025 (Suroeste), Consorcio Construcciones 11 San Roque (Nordeste), Consorcio Vías 7PD (Bajo Cauca) y Consorcio Vías Antioquia Norte (Norte).

Los tramos a intervenir serán 29 en total, considerando tanto vías secundarias como terciarias en 46 municipios. Las obras tendrán una duración entre 11 y 18 meses.

Hace un mes, cuando anunció la apertura de la licitación, la Gobernación informó que el objetivo principal es mejorar la conectividad en las cabeceras municipales y subregiones para potenciar su competitividad.

En consonancia con eso, en ese momento por ejemplo el alcalde de Entrerríos, Julio César Lopera, señaló que la estabilización de 39,9 kms en la vía Entrerríos – Labores – San José de la Montaña les permitirá a los productores “comercializar mucho más fácil sus productos”, lo cual promoverá el “desarrollo rural del territorio”.

Fuera de eso, la pretensión es aumentar el porcentaje de vías pavimentadas del 45% al 65% considerando que a cargo del Departamento hay 5.000 kilómetros.

La meta para todo el cuatrienio es mejorar 1.040 km de vías secundarias y hacerles mantenimiento a 5.000 km. Igualmente, el Plan de Desarrollo contempla el mejoramiento y mantenimiento de 500 km y 10.000 km de vías terciarias, respectivamente.

