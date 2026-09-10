Las siete vías que Antioquia buscará ejecutar con el cobro de valorización

Antioquia le apostaría a buscar recursos mediante el cobro de valorización para la ejecución de siete proyectos viales estratégicos. Con un proyecto de ordenanza radicado ante la Asamblea, la Gobernación pretende usar esta forma de recaudo para modernizar y construir corredores que serían claves en el futuro de la movilidad en seis subregiones. En el proyecto de ordenanza se incluyeron proyectos viales en el Oriente, Occidente, Norte, Nordeste, Suroeste y Urabá, los cuales tienen, entre otras premisas, conectar a las subregiones sin pasar por Medellín o el Valle de Aburrá. La vía El Canadá (La Ceja) — El Carmen de Viboral, de 5,8 km, será la única que sería incluida dentro del proyecto de valorización para ser ampliada a doble calzada. Su relevancia pasa porque forma parte del trazado entre Llanogrande y El Canadá (12 km), el cual busca conectar a La Ceja, El Carmen y Rionegro con el aeropuerto José María Córdova.

Otros tres proyectos viales serían financiados mediante valorización para su mejoramiento son La Unión-El Carmen de Viboral, una vía de 18,8 km en el Oriente; Jericó-Buenos Aires (Andes), de 16,4 km en el Suroeste, y San Jerónimo — San Pedro de los Milagros, de 15,8 km que conectará al Norte con el Occidente. Las tres vías restantes serán nuevas y beneficiarán al Urabá, Oriente, Nordeste y Suroeste. Uno de estos proyectos es Riogrande-Nueva Colonia-Embarcadero-Zungo-Casa Verde, que busca conectar las zonas rurales y bananeras de Turbo, Carepa y Apartadó con un recorrido de 35,53 km. Entérese: Las dos vías que sacarán al Oriente antioqueño a las autopistas 4G Los otros dos corredores incluidos dentro de este proyecto de ordenanza tendrán como premisa conectar el Oriente con las vías 4G. Hacia las Autopistas del Magdalena (Nordeste) se haría con la vía El Santuario-El Peñol-Guatapé-Alejandría-Providencia (San Roque), con un trayecto de 74,6 km. Con las vías Pacífico 1, 2 y 3 (Suroeste) se conectaría con el corredor La Ceja-La Pintada, de 47,3 km. Más allá del proyecto de ordenanza, la controversia gira en torno a que el gobernador Andrés Julián Rendón dijo en la campaña de 2023 que no acudiría a la valorización para ejecutar obras. Consultado por EL COLOMBIANO, el gobierno departamental argumentó que la medida busca “reducir el atraso que durante años ha acumulado la infraestructura vial de Antioquia”. Inicialmente, se consideró ejecutar varios de estos proyectos mediante Alianzas Público-Privadas (APP). Incluso se avanzó en la estructuración de pliegos de licitación para su desarrollo en los próximos años, con proyecciones de entrega entre 2030 y 2032.

Reglas de la valorización

En manos de la Asamblea quedará establecer las reglas de cómo se haría el cobro de valorización, cuáles serían las comunidades beneficiadas y quienes quedarían exentos de pagar. Así mismo se definirán las reglas de las juntas de representantes de propietarios y poseedores en cada uno de los territorios donde se efectuarán las obras, así como las condiciones de los censos de quienes se beneficiarían. Este proyecto de ordenanza se encuentra en las manos de los diputados Luis Gabriel Gómez, del Centro Democrático, y Julio Restrepo Escobar, del Partido ASI, quienes se encargarán de revisarlo durante los próximos días. Le puede interesar: Urabá proyecta aeropuerto internacional de $7 billones: así sería la nueva gran gesta de Antioquia Ambos se encuentran analizando el proyecto y todos los anexos para poder dar una ponencia a favor o en contra de esta iniciativa. “La ponencia apenas se está construyendo. Por ahora estudiamos el proyecto y debemos esperar cómo queda reglamentado. Este tendría dos fases: la primera, la ordenanza que autoriza; y la segunda que es la reglamentación, en la que incluyen los estudios técnicos”, dijo Gómez.