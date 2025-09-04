x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Que no lo tome por sorpresa: estas vías estarán cerradas por la Maratón Medellín que se correrá este domingo

El domingo, durante la jornada principal, las vías estarán cerradas desde las 4:00 a. m. y hasta el mediodía.

  • Que no lo tome por sorpresa: estas vías estarán cerradas por la Maratón Medellín que se correrá este domingo
  • Cierres viales el sábado en Medellín.
    Cierres viales el sábado en Medellín.
  • Cierres viales el domingo en Medellín.
    Cierres viales el domingo en Medellín.
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Este domingo 7 de septiembre se realizará la Maratón Medellín 2025, evento deportivo que se correrá en categorías 10K, 21K y 42K, y que requiere cierres viales y medidas especiales de movilidad en diferentes sectores de la ciudad, por eso la recomendación es que programe sus viajes con antelación, especialmente durante ese domingo, aunque algunos cierres comenzarán desde hoy jueves 4 de septiembre.

Puede leer: Maratón Medellín tendrá récord de participación para la edición 2025 que se corre en septiembre

El montaje empezó desde este jueves 4 de septiembre a las 6:00 a. m., y el desmontaje se extenderá hasta el domingo 7 de septiembre a las 10:00 p. m.

Hay cierre total de la carrera 62 entre calles 41 y 43 y la carrera 58 ambas calzadas entre calles 42 y 43, para labores de montaje y desmontaje. El domingo durante la jornada principal, las vías estarán cerradas desde las 4:00 a. m. y hasta el mediodía.

Cierres viales el sábado en Medellín.
Cierres viales el sábado en Medellín.
Cierres viales el domingo en Medellín.
Cierres viales el domingo en Medellín.

El recorrido de los 10K se realizará entre el parque de los Pies Descalzos y la Universidad Eafit, de 8:30 a. m. a 11:00 a. m. La media maratón (21K) se disputará entre Parques del Río y el puente de la 4 sur, con horarios diferenciados: de 5:20 a. m. a 8:10 a. m., en la modalidad de bicicleta de mano, y de 5:20 a. m. a 9:30 a. m. en atletismo.

La maratón completa de 42K se extenderá de 5:30 a. m. a 11:30 a. m., con salida desde Parques del Río y recorrido hasta la calle 18C sur, en límites con Envigado.

Además, la jornada tendrá afectaciones al transporte público, al ingreso al Teatro Metropolitano, Plaza Mayor y las zonas ZER cercanas al Edificio Inteligente. La ciclovía de la avenida El Poblado se suspenderá. Además, se dispondrá del acompañamiento de 93 agentes de tránsito.

La Secretaría de Movilidad invita a atender las indicaciones de los agentes de tránsito, respetar la señalización dispuesta, planear con anticipación sus recorridos y consultar en tiempo real el estado de las vías a través de los canales oficiales @sttmed y los paneles de mensajería variable instalados en los principales corredores

27.000 personas correrán por las calles de Medellín

En esta edición, la Maratón Medellín, la más antigua del país, reunirá a 27.000 a corredores de 317 municipios de Colombia y 45 países en las distancias de 10K, 21K y 42K, todas con cupos agotados.

Medellín lidera la participación nacional con 5.128 atletas, seguida por Bogotá, Bucaramanga y Barranquilla.

En el ámbito internacional, Ecuador, Venezuela y Panamá encabezan la lista de países con mayor presencia, seguidos por Puerto Rico y Estados Unidos. Más de 3.300 corredores extranjeros llegan a la ciudad para hacer parte de esta fiesta del running.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida