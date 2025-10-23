Sin metro y con el agua encima... las vías del Valle de Aburrá, inundadas tras aguacero este jueves

La movilidad en Medellín y el Valle de Aburrá ha sido en la tarde de este jueves, como en buena parte de toda esta semana, un caos absoluto. Primero por el daño en la línea A del Metro que tiene interrumplida la operación entre las estaciones Aguacatala y Poblado, dos de las más concurridas, y en segundo lugar, por los fuertes aguaceros que han caído y que provocan no solo más accidentes, sino que tienen inundadas algunas de las vías más importantes de la ciudad. Puede leer: Dos frentes que no duermen: así avanzan las obras para arreglar el daño en el metro de Medellín Por ejemplo, la Secretaría de Movilidad informó que se presenta cierre en la Av. Paralela, a la altura de la estación Acevedo, sentido Norte - Sur, por inundación.

Pero además de esta contingencia, los conductores han reportado vías convertidas en arroyos en la Autopista Medellín-Bogotá en el sector de Zamora, al norte del Valle de Aburrá. Así como el colapso de deprimidos como el de la Feria de Ganado, en Bello. Y es que el norte del Valle de Aburrá fue el sector más afectado por las lluvias de este jueves. Las vías del municipio de Bello colapsaron y los vehículos apenas pueden avanzar con muchísima precaución.

Como si fuera poco, por el aguacero también se suspendieron las operaciones de las líneas de metrocable durante unas horas. Desde el mediodía del jueves, el SIATA reportó precipitaciones de alta intensidad en el municipio de Bello y en el corregimiento de Santa Elena, así como de moderada intensidad en el municipio de Barbosa y en el occidente del Distrito de Medellín.