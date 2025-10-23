Sin metro y con el agua encima... las vías del Valle de Aburrá, inundadas tras aguacero este jueves

La movilidad en Medellín y el Valle de Aburrá ha sido en la tarde de este jueves, como en buena parte de toda esta semana, un caos absoluto.
Primero por el daño en la línea A del Metro que tiene interrumplida la operación entre las estaciones Aguacatala y Poblado, dos de las más concurridas, y en segundo lugar, por los fuertes aguaceros que han caído y que provocan no solo más accidentes, sino que tienen inundadas algunas de las vías más importantes de la ciudad.
Por ejemplo, la Secretaría de Movilidad informó que se presenta cierre en la Av. Paralela, a la altura de la estación Acevedo, sentido Norte - Sur, por inundación.