Vicepresidenta de Venezuela y líderes chavistas ofrecieron a EE. UU. una transición sin Maduro, según reveló Miami Herald

En medio de las fuertes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, se conoció que altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro —encabezados por la vicepresidenta Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional— habrían impulsado una estrategia diplomática para convencer a Washington de aceptar un “madurismo sin Maduro”, según fuentes citadas por el diario internacional Miami Herald.
Las conversaciones, intermediadas por Catar, buscaban presentar a los hermanos Rodríguez como una alternativa “más aceptable” para Estados Unidos y evitar un colapso abrupto del chavismo.