La historia del Vickingo: de limpiavidrios en Medellín a chef famoso en redes sociales

Víctor Rivera es el limpiavidrios, quizás el vendedor ambulante, más famoso de Medellín. En uno de los semáforos del cruce entre la Avenida Colombia y la calle 70, al frente del estadio de fútbol, por la popular esquina de los mariachis, lo saludan y le pitan más que a político en campaña.
Puede leer: De vivir en la calle a ser alcalde de Fredonia, Antioquia: “El maestro Rodrigo Arenas Betancourt me tendió la mano”
Los conductores de carros y camiones le bajan el vidrio, los de las motos se suben el casco y los peatones le gritan, le silban, le estiran el puño. También los niños y niñas de los colegios que terminan la jornada al mediodía, se quedan mirándolo desde la calle de en frente y cuchichean, el “tensionadito bacano”, como decía el Bolillo, que da tener en frente a alguien a quien uno admira pero no conoce.
Ninguno de ellos sabe que se llama Víctor Rivera ni tampoco se quedan mirándolo porque le falta una pierna ni porque está tatuado hasta el cuello ni porque mide casi 1.90 ni porque tiene la cara afilada como un cuchillo ni por el blanquísimo de sus dientes grandotes.