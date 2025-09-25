x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Vicky Dávila también se reunió con María Fernanda Cabal: así avanzan sus movimientos rumbo a 2026

La periodista y precandidata presidencial compartió una fotografía junto a la senadora del Centro Democrático, también aspirante a la Casa de Nariño. El encuentro, en Bogotá, marca un nuevo acercamiento de los sectores de derecha que buscan posicionarse para las elecciones de 2026.

  • Una reunión entre las precandidatas presidenciales Vicky Dávila y María Fernanda Cabal levantó sospechas sobre una eventual alianza en la derecha colombiana. FOTO: Tomada de X @VickyDavilaH
    Una reunión entre las precandidatas presidenciales Vicky Dávila y María Fernanda Cabal levantó sospechas sobre una eventual alianza en la derecha colombiana. FOTO: Tomada de X @VickyDavilaH
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 28 minutos
bookmark

La precandidata presidencial Vicky Dávila sostuvo este jueves, 24 de septiembre, dos encuentros políticos clave en Bogotá: primero con el exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón y después con la senadora María Fernanda Cabal, ambos posibles competidores en la derecha de cara a las elecciones de 2026.

Dávila publicó una fotografía, junto a Cabal, senadora y una de las cinco precandidatas presidenciales del uribismo. El mensaje fue escueto: “Aquí con María Fernanda Cabal”. Aunque breve, el gesto reforzó la idea de que Dávila busca tender puentes dentro de la derecha y la centroderecha en busca de eventuales alianzas.

Horas antes, Dávila había compartido una fotografía con Pinzón, quien aún no oficializa su candidatura. “Los que amamos a Colombia con el alma tenemos que luchar por un país mejor para todos, seguro y que enfrente a los criminales y a los corruptos con firmeza. Qué buena conversación con Juan Carlos Pinzón”, escribió la periodista en sus redes. Según fuentes de su campaña cercanas a la revista Semana, la reunión se extendió por más de una hora y giró alrededor de la seguridad nacional, las críticas al gobierno Petro y el rumbo de sus proyectos políticos.

Los encuentros se producen en un contexto de tensiones con Abelardo de la Espriella, también aspirante presidencial. El abogado se ha convertido en un competidor visible en las redes y en encuestas no oficiales, lo que llevó a Dávila a intensificar sus críticas sobre su pasado como defensor de figuras cuestionadas como David Murcia, de DMG, y Álex Saab, señalado de ser testaferro de Nicolás Maduro. “Petro y el amigo del testaferro de Maduro son lo mismo, solo que uno se disfraza en la derecha”, aseguró en sus redes.

Lea también: “Se hizo millonario con los bandidos”: Vicky Dávila se aleja y vuelve a criticar a Abelardo de La Espriella

Mientras se acerca a distintos sectores, Dávila celebró que su movimiento ciudadano Valientes ya alcanzó 500.000 firmas de respaldo. Su meta es superar el millón antes del 17 de noviembre, fecha límite para inscribir oficialmente la candidatura. “Ya dimos el primer paso y no hay reversa. Los valientes no retrocedemos”, dijo la periodista, quien busca posicionarse como una de las principales opciones de la oposición en 2026.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida