“Sí, enviudé a los 28 años (...) cuando cumplí un año de casada con Juan Carlos, ya Juan Carlos no estaba para celebrarlo. Y tal vez es lo más duro que he tenido que enfrentar en la vida”, contó Dávila en su cuenta de TikTok.

”El día en el que íbamos a bautizar a Simón, que no tenía ni dos meses, ese día Juan Carlos recibió un diagnóstico que nos cambió la vida para siempre. Un mes después, Juan Carlos estaba en una sala de cuidados intensivos. Como a los 8 días tuvo una crisis”, contó.

Y aunque no dio detalles del diagnóstico, sí narró cómo eran las visitas al hospital, y qué fue lo que los mantenía vivos a los dos: su hijo.

“Todas las mañanas yo le llevaba una grabación de Simón balbuceando. En ese momento, lo tomé de la mano y le di play a la grabadora. Empecé a rezar y a decirle: no se vaya, no me haga eso, no me deje, no nos deje. Lo necesitamos. Empezó a respirar y ese día salió de la crisis”.

Sin embargo, Dávila sabía que el amor no todo lo podía, ni siquiera siendo tan fuerte. Ese día le preguntó al médico si su esposo se podía morir, la respuesta fue la más temida: un sí.

“Ocurrió 16 días después. Le dio un paro cardiorrespiratorio. Le hacían de todo, lo sacaban del paro. A los 5 minutos lo repetían”, recuerda Dávila. También recuerda que ese fue el día en el que se dio cuenta de que iba a perder al amor de su vida.

“Le dije: Juanca, si tú te vas a recuperar, a partir de este instante eso va a ocurrir. Si no, vete tranquilo, que yo voy a hacer de Simón lo que tú y yo queremos que Simón sea. A los 20 minutos se murió. Tuvimos que aprender a vivir sin Juan Carlos”, dijo.

Por último, aseguró que agradece la familia que tiene actualmente, y que piensa que Juan Carlos se le envió. “Él pensó en todo. Nos mandó a José, y Simón pudo crecer con un papá. Luego llegó a nuestra vida Salomón y pudimos recuperar la alegría, la felicidad. Juan Carlos siempre estará en nuestro corazón y nuestro pensamiento”.

