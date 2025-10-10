Encerrados bajo fuego: víctimas de confinamiento se dispararon 557% en Antioquia

Los antioqueños a los que la guerra entre grupos ilegales los está encerrando en sus territorios se cuentan por miles y están aumentando. Así se desprende del más reciente informe de calidad de vida publicado por el programa Antioquia Cómo Vamos, en el que se denunció cómo el flagelo del confinamiento se disparó un preocupante 557% entre 2023 y 2024.
Las señales no son buenas. Al tiempo que en múltiples subregiones y departamentos vecinos la disputa territorial entre armados se intensifica, dichas estructuras se muestran cada vez más fortalecidas y empoderadas para imponer restricciones a la movilidad, apretar con extorsiones y hasta imponer códigos de vestimenta a la población civil.
La naturaleza del problema hace que tener una cifra sea difícil. Según señaló el programa, los datos del Registro Único de Víctimas daban cuenta por ejemplo de que durante 2024, los confinamientos en Antioquia –que se definen como los casos en los que habitantes o comunidades enteras se quedan aisladas por culpa de la guerra– ascendieron a los 4.281 casos, un incremento del 237% en comparación con 2023 (cuando se contabilizaron 1.271 casos).