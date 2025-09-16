Víctimas de las Farc cuestionan el primer fallo de la JEP: “No hay medidas reparadoras”

El último Secretariado de las Farc fue sentenciado. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dictó el primer fallo contra los antiguos jefes guerrilleros, responsables de haber convertido el secuestro en una de las marcas más crueles del conflicto armado en Colombia.
“Los crímenes atroces no quedarán en la impunidad”, dijo el magistrado Camilo Suárez antes de dar paso a la lectura del fallo.
La JEP impuso ocho años de sanción propia —la pena máxima contemplada en el Acuerdo Final de Paz— que contrastan con décadas de silencio, miedo y demanda de justicia por parte de víctimas.
Los excomandantes sentenciados son Rodrigo Londoño, Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel Redondo, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Julián Gallo, Pablo Catatumbo y Rodrigo Granda.
El tribunal concluyó que los exjefes de las Farc fueron responsables de implementar una política de secuestros en todo el país.
Según la JEP, esa práctica respondió a tres fines: financiar la estructura armada, presionar el intercambio de prisioneros y mantener control social y territorial en distintas regiones del país.
“La responsabilidad no solo es de quien ejecutó el secuestro, sino de quienes desde la cúspide crearon las condiciones estructurales para que esos crímenes ocurrieran”, apuntó el magistrado Suárez.
Fueron al menos 21.393 personas las que sufrieron la práctica del secuestro que implementó esa guerrilla, de las cuales 4.325 ya fueron acreditadas.
La audiencia inició sobre las 8:00 de la mañana de ayer. Estuvieron presentes la Misión de Verificación de la ONU, delegados de la Corte Penal Internacional y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Los condenados no pagarán cárcel, la sentencia –bajo el funcionamiento de la jurisdicción especial– contempla sanciones que sustituyen las celdas.