“Creímos que iba a ser un Gobierno donde íbamos a tener incidencia, pero no”: representantes de víctimas del conflicto

Por su parte, González aseguró: “Es difícil hacer en 4 años lo que no hicieron los dos Gobiernos anteriores”, refiriéndose a los puntos claves del acuerdo de paz, que incluye, por su puesto, la reparación a las víctimas y un alto al conflicto. Dos elementos que no se han dado.

Para González, la preocupación sobre estos temas no debería recaer únicamente sobre los representantes de las curules de víctimas. “Es algo que no se hizo antes, que no se está haciendo hoy y que probablemente no vaya a pasar”, aseguró.

Además, el representante antioqueño criticó el proceso de ‘Paz total’ del Gobierno Nacional: “Tenemos un acuerdo de paz ya hecho, y en vez de eso nos estamos concentrando en un proceso de paz que es incierto, que no ha dado resultados y no se sabe si funcionará”, afirmó.