Víctimas rechazan ruptura de la JEP y la Unidad de Búsqueda en labor para encontrar a los desaparecidos en La Escombrera

Una vez más, las víctimas alzaron su voz desde el emblemático lugar cobijado con medidas cautelares, pero no lo hicieron, como lo han hecho casi siempre, desde lo alto de la montaña que se escarba para hallar a los desaparecidos, sino desde abajo, en la entrada. Allí, el suelo estaba adornado con flores y velas; con fotos de los rostros de seres queridos ausentes; con siluetas que simbolizan a sus desaparecidos, ya no solo negras, sino también blancas, pintadas con ramas y hojas o vestidas con colores o marcadas con nombres que se niegan a echar al olvido.

Pero justamente, explicaron este jueves desde La Escombrera, la segunda situación que consideran una vulneración de los protocolos de comunicaciones se la atribuyen a la UBPD. Según Adriana Arboleda, vocera de la Corporación Jurídica Libertad y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), cayó muy mal el comunicado público que la Unidad emitió a finales de marzo pasado para anunciar que no tenía más recursos para continuar financiando la maquinaria amarilla necesaria para la búsqueda, y cayó mal porque unos días antes habían tenido una mesa técnica en la que no hicieron referencia al tema antes de salir a decirlo a viva voz a la ciudad.

En concreto, este llamado hace referencia a situaciones ocurridas en meses pasados, que las mujeres buscadoras y las organizaciones de víctimas calificaron como “acción con daño”. Una de ellas fueron los comunicados que hizo públicos la JEP tras el hallazgo y la identificación de los dos primeros cuerpos, en diciembre de 2024, que no fueron concertados con las demás partes, entre ellas las organizaciones de víctimas. Como consecuencia, se entregaron datos que las familias a las que pertenecían esos cuerpos no querían que se contaran, en parte por temor y porque no han formado parte de movimientos y querían manejar la discreción en el asunto.

“Eso afectó muchísimo a las mujeres, las puso muy tristes; eso se pudo haber hablado y discutido previamente”, sostuvo Arboleda. Sobre este tema, la directora general de la UBPD, Luz Janeth Forero, dijo hace poco que lamentaba la situación y reconoció que también había una especie de orden de la magistratura de no hablar de plata con las víctimas. “Es un error absolutamente grande que cometimos, de no tenerlas informadas de ese tipo de cosas, o de haberles contado con mucha más anterioridad que definitivamente el recurso, pues la bolsa ya se estaba agotando por completo, cosa que sí hicimos desde enero por ejemplo al mismo magistrado, o que hicimos en febrero en una reunión muy importante que tuvimos con la alcaldía de Medellín, en particular con el secretario de no violencia”, sostuvo Forero.