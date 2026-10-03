Paisas no tuvo compasión con Sabios y lo venció en Manizales; tercer victoria de los antioqueños

El quinteto de Paisas sumó su tercera victoria en línea en la Liga Profesional de Baloncesto, esta vez, como visitante ante Sabios de Manizales, al que venció 43-93, en la capital de Caldas.

En la cancha los antioqueños ya pudieron contar con los tres refuerzos extranjeros, los norteamericanos Jamel Artis y Braelen Bridges y el dominicano Giovanni Cordero, quienes unidos a José Lozano, Michael Jackson, Johan Ríos, David Ojeda, Lenyon Galeano y Yeimerson Hoyos, lograron una contundente victoria, al equipo que es dirigido por Luis Fernando Lopera.

En el historial de estadísticas del compromiso, Paisas tuvo un 67% de efectividad en las cestas de dos puntos, y un 75% en los tiros libres. Además anotó 9 de los 24 intentos desde los tres puntos. El equipo registró 26 asistencias, siete reobotes ofensivos y 33 defensivos.

Nuevamente el antioqueño Johan Ríos (nacido en Apartadó), sobresalió como MVP del juego, con 17 puntos marcados, dos rebotes y tres tapones. Michael Jackson se reportó con 15 puntos, y con 12 Bridges, mientras que otros dos jugadores de la casa, Galeano y Hoyos anotaron once puntos, cada uno.

Este sábado será el cuarto duelo de Paisas en la Liga, nuevamente como visitante ante Sabios, juego previsto para las 6:00 de la tarde, que tendrá además transmisión por Señal Colombia.