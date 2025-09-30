Las angustiosas últimas horas de la lideresa trans que fue hallada muerta en Medellín

Victoria Strauss tenía una rara combinación, pues había convertido el tema de las identidades de género no binarias en objeto de estudio dentro de los escenarios universitarios donde se movía, a la vez que ejercía el activismo por los derechos de esta población en las calles. Así había adquirido un gran reconocimiento no solo en Medellín sino en todo el país. Por eso, este martes varias organizaciones de derechos humanos y del movimiento Lgbtiq+ lamentaron su muerte.
