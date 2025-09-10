“Es lo más cerca que hemos estado de descubrir vida en Marte”: NASA anunció importante hallazgo en una roca del planeta rojo

La NASA anunció un importante hallazgo para la exploración espacial. Se trata de una de las muestras recolectadas por el rover Perseverance, el vehículo explorador enviado al planeta rojo en 2021, que contiene lo que podría ser la evidencia más cercana hasta ahora de vida microbiana antigua en Marte.
El descubrimiento, publicado este miércoles en la revista científica Nature, fue descrito por la agencia como “lo más cerca que hemos estado de descubrir vida en Marte”.
La muestra, llamada Sapphire Canyon (Cañón Zafiro), fue tomada en julio de 2024 de una roca bautizada Cheyava Falls, ubicada en la formación Bright Angel, un conjunto de afloramientos sedimentarios en el valle fluvial Neretva.