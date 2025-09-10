“Es lo más cerca que hemos estado de descubrir vida en Marte”: NASA anunció importante hallazgo en una roca del planeta rojo

La NASA anunció un importante hallazgo para la exploración espacial. Se trata de una de las muestras recolectadas por el rover Perseverance, el vehículo explorador enviado al planeta rojo en 2021, que contiene lo que podría ser la evidencia más cercana hasta ahora de vida microbiana antigua en Marte. El descubrimiento, publicado este miércoles en la revista científica Nature, fue descrito por la agencia como “lo más cerca que hemos estado de descubrir vida en Marte”. La muestra, llamada Sapphire Canyon (Cañón Zafiro), fue tomada en julio de 2024 de una roca bautizada Cheyava Falls, ubicada en la formación Bright Angel, un conjunto de afloramientos sedimentarios en el valle fluvial Neretva.

Según los científicos de la misión, las condiciones de la roca —rica en arcilla, limo y compuestos como carbono orgánico, fósforo, azufre y hierro— que se halló en el antiguo lecho de un río seco en el cráter Jezero habrían sido favorables para albergar vida microbiana en el pasado. Sean Duffy, administrador interino de la NASA, calificó el hallazgo como un paso revolucionario en la comprensión de Marte. “Es lo más cerca que hemos estado de descubrir vida en Marte. La identificación de una posible biofirma en el planeta rojo es un descubrimiento revolucionario”, aseguró. Según explicaron los científicos, una biofirma potencial “es una sustancia o estructura que podría tener un origen biológico, pero que requiere más datos o estudios adicionales antes de poder llegar a una conclusión sobre la ausencia o presencia de vida”. El rover detectó en Cheyava Falls un patrón distintivo de minerales ricos en hierro, organizados en manchas que los investigadores bautizaron como “manchas de leopardo”.