Agente de tránsito en Antioquia se tuvo que lanzar a una cañada para evitar que un motociclista lo siguiera apuñalando

En Antioquia la intolerancia siempre encuentra formas de superarse. Esta semana casi ocurre una tragedia en Turbo, Urabá, ante la vista de cientos de personas, y todo por un simple requerimiento de rutina.

El pasado martes 23 de septiembre, en medio de un retén rutinario, un agente de tránsito detuvo a un motociclista y le solicitó la documentación para hacer una validación rápida. Inmediatamente todo se tornó en un caos. El motociclista no tenía ningún tipo de documentación de la moto, ni siquiera licencia de conducción, por lo que el agente le manifestó que sería necesario inmovilizar la moto. La respuesta del sujeto fue sacar un cuchillo y comenzar a atacar al funcionario. Nuevamente, es necesario recalcar, ante la vista de todos.

El agente, presa del pánico y herido, corrió para resguardarse del ataque y a pesar del riesgo de sufrir un daño peor, decidió lanzarse a una cañada para evitar seguir siendo apuñalado.

En ese momento los compañeros del agente agredido se lanzaron contra el hombre que, al parecer, estaba decidido a acabar con la vida del agente incluso en el caño. Allí fue reducido por los otros guardas, que intentaron desesperadamente despojarlo del cuchillo.