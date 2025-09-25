x

Agente de tránsito en Antioquia se tuvo que lanzar a una cañada para evitar que un motociclista lo siguiera apuñalando

El atacante no tenía ni siquiera licencia de conducción. Deberá responder por tentativa de homicidio.

  • PANTALLAZO TOMADO DEL VIDEO
    PANTALLAZO TOMADO DEL VIDEO
El Colombiano
El Colombiano
hace 43 minutos
bookmark

En Antioquia la intolerancia siempre encuentra formas de superarse. Esta semana casi ocurre una tragedia en Turbo, Urabá, ante la vista de cientos de personas, y todo por un simple requerimiento de rutina.

El pasado martes 23 de septiembre, en medio de un retén rutinario, un agente de tránsito detuvo a un motociclista y le solicitó la documentación para hacer una validación rápida. Inmediatamente todo se tornó en un caos. El motociclista no tenía ningún tipo de documentación de la moto, ni siquiera licencia de conducción, por lo que el agente le manifestó que sería necesario inmovilizar la moto. La respuesta del sujeto fue sacar un cuchillo y comenzar a atacar al funcionario. Nuevamente, es necesario recalcar, ante la vista de todos.

El agente, presa del pánico y herido, corrió para resguardarse del ataque y a pesar del riesgo de sufrir un daño peor, decidió lanzarse a una cañada para evitar seguir siendo apuñalado.

En ese momento los compañeros del agente agredido se lanzaron contra el hombre que, al parecer, estaba decidido a acabar con la vida del agente incluso en el caño. Allí fue reducido por los otros guardas, que intentaron desesperadamente despojarlo del cuchillo.

Pero lo que es todavía más desconcertante es que, a pesar de que el ataque brutal ocurrió frente a todo el mundo, en el video se escuchan voces preocupados por la integridad del atacante y no del agente agredido. “Oigan, pero no le peguen”, se escucha la voz de una mujer en el video, mientras los guardas intentan quitarle el cuchillo para proteger sus vidas.

En videos posteriores se ve al agente agredido limpiándose el rostro antes de ser trasladado a un centro asistencial para ser atendido. El atacante fue capturado y según trascendió deberá responder por el delito de tentativa de homicidio.

Según explicó el secretario de Movilidad del municipio, Adalberto Salazar, a pesar de las agresiones seguirán fortaleciendo los operativos, porque aseguró que se volvió una constante encontrar en las calles conductores sin licencia, ni seguro ni tecnomecánica y hasta conductores que perdieron su licencia por ser un peligro en las vías y aun así andan orondos por las calles de Turbo. También lamentó que, además de las agresiones de conductores, se volvió también frecuente que hasta los peatones, potenciales víctimas de estos atarbanes e infractores, se pongan de lado de estos e insulten a los agentes que están en las calles cumpliendo con su labor.

