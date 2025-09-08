x

Video | Barco de flotilla con ayuda para Gaza en el que viajaba Greta Thunberg fue impactado por un dron

La flotilla, perteneciente a Global Sumud, denunció un ataque con drones a su embarcación principal cuando estaban en territorio de Túnez, por lo que se incendió.

  • FOTO: Captura video redes sociales
    FOTO: Captura video redes sociales
Agencia AFP
hace 17 minutos
La flotilla, que zarpó con activistas —entre ellos, la joven sueca Greta Thunberg— y ayuda humanitaria para Gaza, afirmó en la noche de este lunes (madrugada del martes en el lugar de los hechos) que una de sus embarcaciones fue alcanzada por un posible dron, sin que se reportaran graves heridos.

El barco, que se encontraba en aguas tunecinas, “fue impactado por lo que se sospecha que era un dron”, anunció la Flotilla Global Sumud en la red social Instagram. El fuego se extinguió rápidamente, constató un periodista de la AFP presente en la localidad Sidi Bou Said, cercana a la capital de Túnez.

Según Francesca Albanese, relatora especial de las Naciones Unidas sobre los territorios palestinos, el ataque se realizó desde un dron israelí que dejó caer un “dispositivo explosivo” sobre el barco, causando que estallara en llamas, pero la carga no fue muy grande y la tripulación logró evacuar el barco.

En desarrollo...

