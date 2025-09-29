Video | Alpinista se soltó del arnés para tomarse una selfie en monte Gongga en China y murió tras caer al vacío

Un acto de imprudencia por tomarse una fotografía quedó capturado en un instante que conmocionó a toda la comunidad del montañismo a nivel mundial y reavivó el debate sobre los límites de la seguridad en este tipo de experiencias o práctica de deportes extremos.
Hong, un experimentado alpinista chino de 32 años, murió tras caer al vacío en el Nama Peak, uno de los picos del monte Gongga, en la provincia china de Sichuan, en medio de una excursión extrema realizada, según medios internacionales, este 28 de septiembre.