En video | Así fue la agresión por la que la Policía se llevó a reguetonero de una unidad de El Poblado, Medellín

Un reporte de la comunidad señaló que el artista cubano Almighty estaba agrediendo a varias personas en una charcutería del sector de Castropol. Desde la Policía Metropolitana entregaron otra versión.

  • La Policía Metropolitana trasladó al cantante luego de los incidentes, pero un par de horas después ya se encontraba en las calles. En la tarde de este jueves viajó a Estados Unidos. FOTOS: TOMADA DE VIDEO E INSTAGRAM @ALMIGHTYGC
Santiago Olivares Tobón
Metro

hace 25 minutos
Un video, que se difundió en las redes sociales, mostró cómo ocurrió el altercado en el que se vio involucrado el reguetonero y cantante de trap cubano Almighty en el sector de Castropol, en El Poblado. Allí se ve cómo los uniformados tratan de reducirlo mientras el cantante se encuentra en alto estado de exaltación, luego de presuntamente agredir a un grupo de personas.

Los hechos se registraron en la mañana de este jueves y hay dos versiones sobre los acontecimientos. La que toma más fuerza, después del video, es que el cantante, cuyo nombre de pila es Alejandro Mosqueda Paz, de 30 años, ante la demora de un domicilio comenzó a agredir no solo al domiciliario sino a un grupo de personas que estaba en una charcutería vecina.

Esto habría generado que la comunidad llamara a la Policía Metropolitana, por lo que las unidades del cuadrante acudieron al sitio y, para evitar que la supuesta agresión avanzara, según se ven en las imágenes, trataron de reducirlo.

Entérese: Arrestaron a Jhay Cortez, reconocido reguetonero puertorriqueño, por posesión de drogas en Miami, Florida

Finalmente, lo montaron en la patrulla y se lo llevaron como parte del procedimiento y un par de horas más tarde ya se encontraba de nuevo en las calles. Algunas versiones señalaron que se encontraría bajo los efectos de sustancias estupefacientes, versión que no fue confirmada por las autoridades.

De hecho, horas más tarde, desde la Policía Metropolitana señalaron que la intervención policial se hizo porque Mosqueda Paz había comenzado a convulsionar y por ello lo llevaron a la Clínica Las Vegas y no a la estación de Policía de El Poblado, versión que quedaría en tela de juicio tras las imágenes en cuestión.

Le puede interesar: Los detalles de la denuncia contra Blessd por presunto secuestro y tortura: “Él dirigía todo (...) pateaba sillas, gritaba y me pegaba cabezazos”

En horas de la tarde, según publicó el cantante a través de sus redes sociales, el cantante tomó un vuelo hacia Orlando, Estados Unidos, donde está radicado desde hace varios años.

Almighty tuvo su momento de gracia entre 2016 y 2019 con canciones como Loko, Panda, Vacío, Khalifa, Me Mata, De Bichote, Adderall, Putas y Blones. Había participado en colaboraciones con Ozuna, Anuel AA, Wisin y Farruko.

En 2019 anunció que se dedicaría a la evangelización y sus canciones estarían enfocados a temas cristianos. “Dios me escogió para llevar y predicar su palabra. Y me dio un talento, que es de componer canciones, de poder rapear. Me dio el don de crear música. Así que yo crearé música, porque es mi trabajo y mi pasión, pero para Dios”, dijo en ese año.

Pero los problemas judiciales y de salud relacionados con el consumo de drogas lo empezaron a afectar. En febrero de 2021 fue internado en una clínica psiquiátrica y en agosto del año pasado fue capturado en Miami-Dade por posesión de cocaína y resistir a un oficial, lo que le costó una fianza de 3.000 dólares (11.800.000 pesos).

