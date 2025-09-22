x

Mientras se reúne con el Gobierno en Catar, el Clan del Golfo distribuye videos amenazantes en Cúcuta

El cartel narcotraficante amenaza a otros grupos criminales de la zona, con los que disputa el territorio hace años.

  • Así aparecen los integrantes del Clan del Golfo en Cúcuta, en la grabación que circula por internet. IMAGEN TOMADA DE VIDEO.
    Así aparecen los integrantes del Clan del Golfo en Cúcuta, en la grabación que circula por internet. IMAGEN TOMADA DE VIDEO.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 40 minutos
bookmark

La compleja situación de orden público en la ciudad de Cúcuta y Norte de Santander podría agravarse, por cuenta de unas amenazas entre grupos criminales que han circulado por internet en las últimas horas.

El video intimidante ha sido atribuido al cartel narcotraficante Clan del Golfo, también llamado Ejército Gaitanista de Colombia, una organización que está en acercamientos de paz con el gobierno de Gustavo Petro.

Allí aparecen ocho hombres encapuchados, con fusiles, chalecos de intendencia y vestimenta oscura, que dicen integrar una célula del cartel autodenominada Comando Urbano Gaitanista.

“Rechazamos tajantemente las acciones que se vienen ejecutando por parte de las bandas criminales y grupos transnacionles en contra del pueblo cucuteño y su área metropolitana (...). Hemos decidido combatir de frente estas estructuras criminales”, señala el vocero del grupo en el video.

Dice que su banda reconoce el esfuerzo de las autoridades para combatir el crimen y agrega que “el Comando tomará acciones para apoyar esta iniciativa gubernamental. No somos enemigos de la fuerza pública”.

Esta última afirmación queda en entredicho frente a los constantes ataques contra los uniformados por parte del Clan del Golfo. Un plan pistola ejecutado en abril, por ejemplo, acabó con la vida de 18 policías en dos semanas.

El Clan del Golfo tiene presencia en el área metropolitana de Cúcuta con el frente Luis Orlando Padierna, según fuentes policiales. En esa zona también están bandas como los “AK-47” (asociada al grupo Tren de Aragua venezolano), “los del Gordo”, “los Porras”, “los Pelusos”, el ELN y las disidencias del frente 33 de las Farc, además de redes de contrabando y narcotraficantes de alcance transnacional.

El conflicto entre dichas estructuras ilegales genera zozobra en la capital y otros municipios del departamento, como Tibú, El Tarra, Sardinata y Villa del Rosario, donde se han presentado matanzas y asesinatos selectivos.

Las amenazas grabadas, además, se dan justo cuando el Clan del Golfo avanza en los acercamientos de paz con el gobierno de Gustavo Petro, con reuniones recientes en Doha, Catar, y municipios de Antioquia, las cuales se reactivaron hace tres meses.

Fuentes policiales señalaron que están verificando la autenticidad del video, para confirmar la autoría de las amenazas.

¿Qué otras bandas operan en Cúcuta y Norte de Santander?
Además del Clan del Golfo, actúan los AK-47 (relacionados con Tren de Aragua), los Porras, los Pelusos, el ELN y las disidencias del frente 33 de las FARC.
