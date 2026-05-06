Video | Así fue el agarrón de María Fernanda Cabal con líderes de la izquierda en medio de pullas al uribismo

Tras el anuncio de que Paloma Valencia iba a ser la candidata del Centro Democrático para las elecciones presidenciales, un nombre quedó relegado: el de María Fernanda Cabal. Sin embargo, luego de que el martes la senadora protagonizara en un video un roce con Sandra Jaimes en el Congreso, volvió a ser parte de la opinión pública. La chispa se encendió cuando la bancada del Pacto Histórico decidió abandonar el recinto como estrategia para romper el quórum y bloquear la votación. Tras levantarse la sesión, las senadoras Cabal y Sadra Jaimes (Pacto Histórico) protagonizaron un cruce verbal.

La senadora del Centro Democrático, defensora acérrima de la propuesta, arremetió contra la oposición señalando: “No quieren que los hijos de los pobres escojan el colegio que les dé la gana. La izquierda quiere a los pobres esclavos de la pésima educación pública”. Ante esto, la respuesta de Jaimes no se hizo esperar y contrarrestó la postura de Cabal: “¡Abajo los bonos escolares, abajo la privatización de la educación!”. Todo aumentó cuando Cabal lanzó un mensaje de corte libertario: “¡Qué viva la libertad carajo!... ¡fuera los mamertos que esclavizan a los pobres!”. Ante esto, Jaimes replicó de inmediato vinculando la libertad con el actual gobierno: “¡Desde que la derecha no gobierna ya no hay esclavos en Colombia!”.

Los reclamos y la escisión