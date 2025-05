Video: Así fue la misa de entronización, el inicio del pontificado de León XIV

En efecto, León XIV ya ejerce como papa desde que aceptó su elección en el cónclave. Sin embargo, la Iglesia celebra esta misa para expresar, con signos y palabras, el inicio de una misión pastoral global. “ El nuevo pontífice no recibe el poder de manos de los cardenales ”, aclara el teólogo y filósofo Camilo Gálvez. “Lo asume desde su aceptación. No obstante estos gestos rituales evocan el vínculo con Pedro y la transmisión ininterrumpida de la fe”.

En el rito oficial, el palio será impuesto por un cardenal diácono; otro, del orden presbiteral, pronunciará una oración por la asistencia divina sobre el nuevo pontífice; y un tercero, del orden episcopal, le entregará el anillo invocando a Cristo como “Pastor y Obispo de nuestras almas”. Esa distribución no es arbitraria: refleja la estructura del colegio cardenalicio y su dimensión universal. Como señala Gálvez, “estos signos no son para el Papa, son para el pueblo creyente. Le recuerdan al mundo que hay un eslabón que une al primer pastor con el actual”.

Después de la entrega del palio y el anillo, vendrá el rito de la obediencia, que no será, como en siglos pasados, una fila interminable de cardenales inclinándose ante el nuevo papa. Doce personas se acercarán: representantes de los fieles, obispos, religiosas, laicos, jóvenes y familias de distintos continentes. En ellos, la Iglesia reconocerá al pastor, y el pastor, a su pueblo. “Estos ritos condensan siglos de tradición, asimismo son espejos del presente. Hablan de un liderazgo que se ejerce con escucha, no con imposición”, recuerda Gálvez.

Tras el rito, León XIV pronunciará su homilía, el primer mensaje pastoral de un pontífice que ya ha dado señales de cercanía. Cuando apareció en el balcón tras su elección, no habló en inglés —su lengua natal—, sino en español, gesto que muchos leyeron como una deferencia hacia América Latina y una marca de humildad. En esa medida, durante su primer encuentro con periodistas, evitó el tono triunfal y llamó a “desarmar las palabras”.

Por otro lado, cabe mencionar que la oración de los fieles se elevará en cinco idiomas —portugués, francés, árabe, polaco y chino—, y expresará las intenciones por la Iglesia universal, los gobernantes del mundo, los que sufren, la misma asamblea y el nuevo pontífice. La Plegaria Eucarística I, también llamada Canon Romano, será la fórmula elegida. No es casual: es la más antigua y solemne, la que subraya la continuidad litúrgica con los primeros siglos del cristianismo.

Al final de la misa, León XIV impartirá una bendición solemne invocando la imagen bíblica de la vid y los sarmientos. Pedirá que el Señor proteja el viñedo que Él mismo plantó: la Iglesia. Luego, recitará la oración del Regina caeli, aún dentro del tiempo pascual. Solo entonces, entre el murmullo de los fieles y el viento de primavera en Roma, concluirá el rito.

Roldán intuye en este comienzo una voluntad clara de continuidad y prudencia. “León XIV ha dado señales de querer profundizar la sinodalidad sin provocar fracturas. Su perfil agustiniano, su cercanía con los pueblos y su mirada social indican que se tratará de un pontificado de diálogo con los que se sintieron distantes en tiempos de Francisco”.

El pontífice no tomará decisiones de gobierno inmediatas. Ha pedido tiempo. No nombrará nuevos prefectos ni alterará estructuras esta semana. Ha optado por dejar que hable primero la liturgia. Y eso, en la Iglesia, no es un gesto menor. Es una forma de decir que el centro sigue siendo el Evangelio, no la maquinaria institucional.

Al terminar esta misa, habrá comenzado, en el corazón mismo de la cristiandad, un nuevo intento de reconciliar firmeza con ternura, tradición con escucha, y poder con servicio. No será un camino fácil. Pero como escribió san Agustín, a quien León XIV suele citar: “Caminamos juntos. Soy cristiano con ustedes, y obispo para ustedes”.