Así fue el violento atraco a un ciclista alemán y tres colombianos cerca a Bogotá; hasta los amenazaron de muerte

Un nuevo atraco se presentó en inmediaciones de Bogotá, en la zona rural del Alto del Verjón, que es una ruta que usan con frecuencia ciclistas aficionados para conocer la montaña y apreciar el paisaje. El pasado domingo, cuatro ciclistas, entre ellos un alemán y tres colombianos, fueron atracados “con violencia” por hombres armados con armas de fuego y cuchillos.

Según narraron los afectados a Noticias RCN, el ataque ocurrió alrededor de las 11:30 a. m., cuando el grupo transitaba por una trocha en el páramo de La Cruz, a unos quinientos metros de Mata Redonda, en una vía frecuentada por ciclistas que conecta con el kilómetro 16 de la carretera hacia Choachí.

Vea aquí el video y los testimonios de las víctimas



No solo fue un atraco violento, sino toda una estafa realizada por personas que se identificaron como supuestos integrantes del Tren de Aragua, aunque esa versión no está confirmada por las autoridades.

Los asaltantes, al menos cuatro hombres armados, interceptaron a las víctimas, las golpearon, amarraron y despojaron de sus pertenencias. “Nos amarraron de manos y de pies. No veíamos nada (...) estábamos tirados en el monte”, narró una de las víctimas a ese medio.

“Uno de los tipos nos insultaba, decía que no hiciéramos nada, que cuidáramos nuestras vidas. Llegamos a un lugar donde nos hicieron acostar boca abajo. ‘Miren al suelo, no nos miren si no quieren que los matemos’, repetían”, entregó otro.



Este hecho ocurrió este domingo en la mañana, en Biometrópolis, una de las Rutas Seguras que promociona el Distrito y que está ubicada en límites entre la capital y Cundinamarca, en cercanías al Verjón.