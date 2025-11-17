Video | Aumentan a 21 los muertos por caída de un autobús a un abismo en Ecuador

La cifra de muertos aumentó de 12 a 21 a causa de la caída de un autobús a un abismo en el sur andino de Ecuador el domingo, informó el lunes el servicio de emergencias estatal.

El bus lleno de pasajeros se precipitó cuando transitaba por una vía que conecta las localidades de Guaranda y Ambato, según autoridades.

“El saldo de víctimas (...) asciende, lamentablemente, a 21 fallecidos y 40 personas heridas”, señaló el servicio de emergencias ECU911 en un grupo de prensa por WhatsApp.