Video | Bus arrolló a un grupo de personas en una parada en Estocolmo: el hecho dejó, por lo menos, tres muertos

Al menos tres personas murieron y tres resultaron heridas este viernes 14 de noviembre en Estocolmo, cuando un autobús atropelló a un grupo que esperaba en una parada del centro de la capital sueca, anunció la policía.
“Tres personas fallecieron en el incidente y se está llevando a cabo el proceso de identificación. Tres personas heridas fueron trasladadas al hospital, dos de ellas en ambulancia y una por otros medios”, escribió el cuerpo armado en un comunicado.