“No más Brayans vulnerados”: la parodia viral con la que un influencer respondió a Petro

El nombre Brayan se convirtió en el centro de un inesperado debate nacional después de que el presidente Gustavo Petro, durante su Consejo de Ministros del 15 de septiembre, lo usara como ejemplo para describir a hombres que abandonan a mujeres embarazadas. Sus palabras, pronunciadas en un espacio oficial transmitido en vivo, desataron una ola de críticas y comentarios en redes sociales, no solo por la falta de sustento de la afirmación, sino también por el estigma que impone sobre miles de colombianos que llevan ese nombre. “Muchachos perdidos en la vida, yo les llamo Brayans”, dijo el mandatario antes de calificarlos como “vampiros” y “codiciosos”.
Lea también: “Los Brayan son hombres vampiros codiciosos”, las mujeres y sus clítoris, y otras desacertadas frases del reciente Consejo de Ministros de Petro
La respuesta no tardó en llegar y vino de la mano de uno de los influencers más famosos del país: Brayan Mantilla, conocido en redes como El Brayan, que con su estilo irónico, publicó un video que rápidamente se viralizó, bajo el lema “No más Brayans vulnerados”. En la grabación, que circula en Instagram, TikTok y X, anunció la creación de la Asociación de Brayan de Colombia (ABC), una especie de colectivo simbólico que exige respeto y reivindicación frente a la manera en que Petro utilizó el nombre. “Desde la Asociación de Brayan de Colombia informamos a la Presidencia de la República que ya estamos cansados. Durante años se nos ha señalado injustamente, nos han convertido en memes y nos han negado el derecho a ser tomados en serio en nuestra vida laboral y personal”, leyó en tono solemne.