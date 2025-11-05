x

Video | ¿A lo Camilo Cifuentes? Ryan Castro salió encubierto y le dio regalos a vendedores ambulantes en Medellín

Por medio de un video publicado en redes sociales, el reconocido ‘cantante del ghetto’ se disfrazó y salió a las calles para ayudar a algunos trabajadores ambulantes en las afueras del estadio Atanasio Girardot.

  Así fue como se disfrazó Ryan Castro para ayudar a los vendedores ambulantes en Medellín. FOTO: Captura video de redes sociales @bocadosanonimos y Billboard
    Así fue como se disfrazó Ryan Castro para ayudar a los vendedores ambulantes en Medellín. FOTO: Captura video de redes sociales @bocadosanonimos y Billboard
El Colombiano
El Colombiano
hace 36 minutos
bookmark

“Las buenas acciones no tienen hora y lugar”. Este fue uno de los comentarios en la reciente publicación de un perfil en redes sociales identificado como Bocados Anónimos, en donde a través de un video se vio al reconocido cantante de reguetón paisa, Ryan Castro, en cubierto y ayudando a vendedores ambulantes en Medellín.

El cantante del ghetto se disfrazó de pies a cabeza, con peluca y bigote, y se fue para las inmediaciones de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot y le dio obsequios a varios vendedores que llevan años ofreciendo un servicio en ese lugar a todos los visitantes.

Esta importante acción, grabado en un video publicado en la tarde de este miércoles 5 de noviembre, recordó, según los internautas en redes sociales, a la labor que hace el reconocido “influencer” Camilo Cifuentes, quien desde las sombras ayuda desde hace un tiempo a los vendedores ambulantes en Risaralda y resto del país.

“Vamos a cambiar un par de vidas, de gente que lleva trabajando, gente del ghetto trabajando mucho tiempo aquí en el estadio... vamos allá”, fueron las palabras de entrada de Ryan Castro en el video antes de ir a ayudar a las personas.

@bocadosanonimos EL ATANASIO DE LA GENTE PARTE 1| alegrando el día de Marco Tulio con @RYAN CASTRO #ayuda #videoviral ♬ sonido original - bocadosanonimos
