Video: ¡Qué tal! Carlos Ramón González anda de parranda en Nicaragua estando prófugo

El exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia es requerido por la Justicia colombiana por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.

  • Carlos Ramón González también fue director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) en el Gobierno Petro. FOTO COLPRENSA - captura de video
    Carlos Ramón González también fue director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) en el Gobierno Petro. FOTO COLPRENSA - captura de video
hace 24 minutos
bookmark

Mientras en Colombia esperan la comparecencia ante la Justicia del exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Carlos Ramón González, en Nicaragua el exfuncionario estuvo de parranda la semana pasada. González es acusado de tres delitos en el país por el escándalo de corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El evento en el que se le vio al prófugo de la justicia se llamó “Noche vallenata Colombia”, que fue impulsada por la Cancillería colombiana el pasado jueves 11 de diciembre, como se vio en un video publicado por la W Radio.

Noticia en desarrollo...

