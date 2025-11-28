x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Video | Carmelo Valencia se graduó del colegio a los 41 años y conmovió a todos con su discurso

El reconocido exjugador de fútbol y que pasó por equipos como Atlético Nacional, Deportivo Pasto, Millonarios, La Equidad, Junior, entre otros, aseguró que seguirá estudiando una carrera universitaria.

  • Luego de graduarse del colegio, el exjugador de fútbol de 41 años, aseguró que seguirá estudiando en la universidad. FOTO: Tomada de redes sociales @carmelo_valencia9 y cortesía Zona Cero
    Luego de graduarse del colegio, el exjugador de fútbol de 41 años, aseguró que seguirá estudiando en la universidad. FOTO: Tomada de redes sociales @carmelo_valencia9 y cortesía Zona Cero
  • Carmelo Valencia recibiendo el diploma. FOTO: Centro Inca
    Carmelo Valencia recibiendo el diploma. FOTO: Centro Inca
  • Carmelo junto a su familia en la graduación. FOTO: Tomada de redes sociales @carmelo_valencia9
    Carmelo junto a su familia en la graduación. FOTO: Tomada de redes sociales @carmelo_valencia9
Juan Pablo Álvarez Muñoz
Juan Pablo Álvarez Muñoz

Digital - Alcance

hace 31 minutos
bookmark

Tras colgar los guayos y culminar una carrera futbolística de 19 años, pasando por equipos colombianos e internacionales, Carmelo Valencia sumó a su palmarés un título académico largamente esperado.

Le puede interesar: Escándalo en Argentina: dura sanción a Estudiantes de la Plata por dar la espalda a campeón de la Liga nacional

El exfutbolista, conocido como ‘Tutunendo’, recibió recientemente su diploma de bachiller técnico autodirigido tras la graduación realizada en el Hotel Dann Carlton de Barranquilla, a sus 41 años de edad.

Después de tres años de estudio y una “aventura increíble” en el Centro Inca, Valencia se graduó junto a sus jóvenes compañeros, completando una meta que había dejado inconclusa dos décadas atrás.

Carmelo Valencia recibiendo el diploma. FOTO: Centro Inca
Carmelo Valencia recibiendo el diploma. FOTO: Centro Inca

Un sueño frustrado y una lección de vida

La obtención del diploma representa para Valencia la realización de un “sueño frustrado”. Al iniciar sus estudios, el exdelantero reveló el motivo de su deserción escolar en el año 2000, cuando cursaba noveno grado.

“Desde que dejé mis estudios en el año 2000, recuerdo que iba para noveno y no eran tiempos fáciles. En ese momento estaba muy mal económicamente. Mi papá había dejado de pagarme la mensualidad, que en ese tiempo eran $12.000, y me sacaron del colegio por moroso. Decidí no volver más a las aulas de clase porque me daba pena regresar. Luego me centré en el tema del fútbol y pude hacer una carrera de casi 20 años”, expresó Valencia hace unos años a El Heraldo.

Carmelo junto a su familia en la graduación. FOTO: Tomada de redes sociales @carmelo_valencia9
Carmelo junto a su familia en la graduación. FOTO: Tomada de redes sociales @carmelo_valencia9

Sin embargo, luego de un largo esfuerzo, durante la ceremonia de graduación, Valencia ofreció un emotivo discurso a sus compañeros, motivándolos a ser dueños de su destino, siendo ellos mismos, quienes determinen el futuro de sus vidas.

“Que nadie determine la vida de ustedes. Que nadie determine sus carreras, sus sueños, que nadie se los trunque, ni siquiera los más cercanos, porque muchas veces el más cercano desea algo simplemente para que tú sientas bien en el momento, pero no es en que nadie determine la vida de ustedes, ese es el mensaje que yo les dejo, y que aprovechen el tiempo”, expresó.

Del fútbol a los negocios: los nuevos planes

Valencia, quien finalizó su trayectoria profesional en 2022 con el Junior de Barranquilla, se radicó en la capital del Atlántico. Allí, en el Centro Inca, decidió validar su bachillerato, cursando desde sexto grado con un plan de dos cursos por año, lo que le tomó tres años en total.

Ahora, con el título de bachiller en mano, su intención es continuar su formación académica estudiando administración de empresas con el fin de poder aumentar su experiencia académica.

Este conocimiento lo busca aplicar en el emprendimiento que inició tras su retiro: ‘Tutubuñuelos’, un negocio enfocado en la elaboración de buñuelos tradicionales, por lo que en redes sociales, el exjugador manifestó su emoción.

“Emocionado bastante emocionado. Mira, ¿qué más quieres? Lo hemos logrado, papá. Ahora vienen grandes cosas, grandes cosas que nos van a llevar a otro nivel como la palabra. Así que gracias a todos, gracias al señor Jairo, a mí Rosa, a los de prensa, a todos y cada uno de mis compañeros, gracias, gracias. Están en mi corazón por siempre y para siempre”, detalló Carmelo en su discurso.

La trayectoria deportiva de ‘Tutunendo’

Carmelo Valencia debutó como profesional en 2003 con Atlético Nacional. A lo largo de su carrera, jugó en diversos clubes colombianos como Millonarios, Santa Fe y Junior, entre otros. En la Liga colombiana sumó 392 partidos y marcó 99 goles.

Ganó dos Ligas con Nacional (2007-I y 2007-II) y una Superliga con Junior (2020), además de ser goleador del campeonato en dos ocasiones con La Equidad. Su carrera también lo llevó al fútbol internacional, jugando en Corea del Sur, Argentina y China.

“Ya está demostrado que la edad no tiene nada que ver. Tengo 41 años y todavía las fuerzas de todo el mundo para seguir dejando una gran huella e inspirar a los niños y jóvenes”, concluyó a Zona Cero.

También le puede interesar: De defenderse con cuchillo a la final de la Libertadores: Carrascal buscará la gloria este sábado, ¿a qué horas y dónde ver el partido?

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida