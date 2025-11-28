Video | Carmelo Valencia se graduó del colegio a los 41 años y conmovió a todos con su discurso

Tras colgar los guayos y culminar una carrera futbolística de 19 años, pasando por equipos colombianos e internacionales, Carmelo Valencia sumó a su palmarés un título académico largamente esperado.
El exfutbolista, conocido como ‘Tutunendo’, recibió recientemente su diploma de bachiller técnico autodirigido tras la graduación realizada en el Hotel Dann Carlton de Barranquilla, a sus 41 años de edad.
Después de tres años de estudio y una “aventura increíble” en el Centro Inca, Valencia se graduó junto a sus jóvenes compañeros, completando una meta que había dejado inconclusa dos décadas atrás.