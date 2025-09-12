Video | Conductor murió calcinado tras violento choque contra un camión en la variante Condina de Pereira

El eco del impacto de un fuerte accidente de tránsito resonó en la variante Condina, sector de Punto 30, una arteria vital que une a Pereira con el Quindío y a su vez al Valle del Cauca, durante la tarde de este viernes 12 de septiembre.
Un choque terminó en una tragedia en llamas: uno de los hombres, al volante de un automóvil perdió la vida tras colisionar de frente contra un camión tipo turbo. El fuerte impacto transformó ambos vehículos en latas retorcidas reducidas a cenizas por el fuego.
