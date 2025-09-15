Video | “Baila Moreno, baila Moreno”: así fue la celebración privada de Once Caldas por los 40 años de Dayro Moreno

No todos los días un ícono en actividad del fútbol colombiano cumple 40 años mientras sigue marcando la diferencia. Y si ese ícono es Dayro Mauricio Moreno Galindo, el festejo no pudo ser simplemente ordinario. Le puede interesar: Jugador del fútbol colombiano fue denunciado ante la Fiscalía porque habría filtrado fotos íntimas de una mujer Antes del partido contra Envigado en el Estadio Palogrande, que terminó con victoria 1-0 para los locales, el Once Caldas le rindió un emotivo homenaje a Dayro, con sus padres en la cancha y el aplauso de una afición que lo ha convertido en leyenda. “Estoy contento por este momento en mi carrera y en mi vida, por lo que me está pasando, por el sueño de estar en mi selección y por participar de la clasificación al Mundial. Estoy agradecido con Dios y con toda Colombia por el apoyo que me dieron. Se me eriza la piel porque todo el país me respaldó, en el Metropolitano todo el estadio me pidió”, expresó Dayro, con la voz entrecortada, en la previa del juego.

Pero la verdadera fiesta, que reveló la camaradería y el cariño del equipo, ocurrió lejos de las cámaras y el público en general. En la intimidad del camerino, junto a sus compañeros y miembros del cuerpo técnico, el goleador histórico del fútbol colombiano con 370 anotaciones celebró su vida.

Un momento privado: “los 40 del goleador”

Dayro, un nombre que evoca alegría y goles en Colombia, se prepara para un nuevo desafío: los 40 años, que los cumple justamente este martes 16 de septiembre. Pero sus compañeros no quisieron dejar pasar la oportunidad de celebrarlo por todo lo alto de forma anticipada, en medio de la concentración por lo que se vienen. El momento, capturado en video y compartido en las redes sociales del jugador de Once Caldas, Juan Felipe Castaño, mostró el lado más humano del equipo y de Dayro, que ahora en viral en las diferentes plataformas.

Entre risas, bromas y saltos, el delantero se convirtió en el centro de atención. Le partieron una torta y, en un acto que se ha vuelto tradición en el fútbol, lo llenaron de pastel mientras lo hacían girar sobre la mesa. La celebración en el vestuario no se detuvo ahí. En un momento que resume la esencia del fútbol, Dayro se sentó sobre la mesa y cabeceó un balón que parecía hecho de comida. Sus compañeros celebraron el “gol” como si de una final se tratara.

Compañeros de Dayro Moreno echándole la torta encima mientras rodaba en la mesa. FOTO: Captura video redes sociales @juanfcastano16

El delantero se unió a la fiesta saltando y abrazándose con su equipo, en una escena que demostró la unidad y el buen ambiente que hay en el club. Este festejo, más allá de los reflectores, reveló la conexión que existe entre Dayro y sus compañeros, que se fortalece con cada momento compartido. “Baila Moreno, baila Moreno. Ese es mi goleador”, “Jajaja excelente goleador”, “Simplemente él golea”, “Lo único que veo es, un equipo unido y muchas personas felices”, “¿Cómo no querer a Dayro?”, “40 años y le rinde más que un muchachito de 20” y “Dayro es demasiado ambiente”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

El regreso del goleador a Copa Sudamérica: ¿cuándo juega Once Caldas?

El cumpleaños del goleador llega en un momento crucial para el equipo. Este miércoles 17 de septiembre, el Once Caldas se enfrentará al Independiente del Valle en Ecuador, en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Un día después de su cumpleaños, Dayro tendrá la oportunidad de celebrar con lo que mejor sabe hacer: meter goles. El partido de vuelta será el 24 de septiembre en Manizales, donde el equipo buscará sellar su pase a la semifinal ante su gente. En 2025, Moreno suma 23 goles en 46 partidos, sumando todas las competencias. Este doble festejo, en la cancha y fuera de ella, es el reflejo de la carrera de Dayro Moreno. Un jugador que, a sus 40 años, sigue siendo un referente, líder en el camerino y goleador nato del Fútbol Profesional Colombiano.

Dayro Moreno celebrando un gol con Once Caldas en un partido del fútbol colombiano. FOTO: Redes sociales Once Caldas