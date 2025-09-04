x

Video | Dayro Moreno prendió la fiesta en Barranquilla: el estadio “casi se cae” cuando ingresó a la cancha

Los hinchas presentes en el estadio Metropolitano de Barranquilla “revivieron” anímicamente luego de pedir y presenciar el ingreso del delantero Dayro Moreno al partido frente a los bolivianos.

    FOTO: Captura video Gol Caracol
Juan Pablo Álvarez Muñoz
Juan Pablo Álvarez Muñoz

Digital - Alcance

hace 7 minutos
En medio de una tranquila victoria para la Selección Colombia ante Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla, los hinchas presentes comenzaron a corear un nombre: Dayro, Dayro, Dayro, en un unísono grito que retumbó en las gradas.

Luego de unos minutos, antes de que Juan Fernando Quintero pusieran el 3-0 en el marcador, Néstor Lorenzo le dio luz verde al hombre de la fiesta y la vitamina. Dayro Mauricio Moreno Galindo entró al minuto 81 por Jhon Córdoba para revivir los ánimos de todos los hinchas.

Los gritos y la bulla de las personas presentes en el estadio se hicieron notar hasta en la transmisión por televisión, donde miles de hinchas aplaudieron al delantero con el número 17 al ingresar al campo de juego.

