x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Video | Dayro Moreno y los otros jugadores que fueron agredidos en Argentina durante el banderazo de hinchas de Once Caldas

Previo al partido de vuelta por un cupo a cuartos de final de la Copa Sudamericana, hinchas, jugadores y directivos del blanco de Manizales fueron ultrajados por parte de la fuerza pública en Argentina.

  • Dayro moreno a las afueras del hotel durante los desmanes entre hinchas y fuerza pública en Argentina. Foto: Captura de vídeo tomado de X @TendenciaDepCol
    Dayro moreno a las afueras del hotel durante los desmanes entre hinchas y fuerza pública en Argentina. Foto: Captura de vídeo tomado de X @TendenciaDepCol
Sara Gil Martínez
Sara Gil Martínez
hace 39 minutos
bookmark

Lo que al comienzo eran cánticos y alegría pronto se convirtió en caos, tensión y violencia. Cientos de hinchas del Onde Caldas se vieron envueltos en una situación compleja frente a la policía de Argentina, sin aparentes razones que lo justificaran.

No solo los hinchas se vieron afectados por los inconvenientes de orden público, sino que varios de los jugadores del equipo, como Dayro Moreno y el propio Hernán Darío “El Arriero”Herrera fueron agredidos.

Más de fútbol: Video | Como si estuvieran en Medellín: así fue el tremendo banderazo de miles de hinchas de Nacional en Sao Paulo

¿Por qué se generó la tensión entre hinchas del Once Caldas con la fuerza publica argentina?

A través de varios videos publicados en redes sociales, los hinchas de Once Caldas se encontraban en las afueras del hotel realizando un banderazo sin presencia de disturbios ni desmanes.

A pesar de ello, en pocos minutos la Policía argentina hizo acto de presencia en la zona y se enfrentó directamente con los hinchas de manera desmedida.

Mediante el uso de la fuerza, chorros de agua y gases lacrimógenos, la fuerza pública buscaba la manera de alejar a los hinchas del hotel, según ellos, debido a que estaban obstaculizando la vía pública.

Los jugadores de Once Caldas y su director técnico, que habían salido a saludar a sus aficionados, también fueron víctimas durante el ataque. Dayro Moreno, Mateo García y el propio Hernán Darío “El Arriero” Herrera, fueron dejados a las afueras del hotel y agredidos de la misma manera que el resto de los hinchas.

Los desmanes que duraron algunos minutos y que al final obligaron a los hinchas a retirarse, dejó preocupación por el estado de salud de algunos de los jugadores. Sin embargo, un par de horas después, el periodista Juan Esteban Londoño, que acompaña al Once Caldas, afirmó que todos los jugadores y directivos se encontraban es buen estado de salud.

¿Cuándo es el partido entre Once Caldas y Huracán?

Este martes, a las 5:00 p.m. ambos elencos se enfrentarán por un cupo a los cuartos de final. El equipo colombiano es el lleva la ventaja, tras ganar en el partido de ida por la mínima diferencia.

Le puede interesar: Esta es la estrategia de Nacional para eliminar a Sao Paulo en el Morumbí

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida