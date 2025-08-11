x

“Mamita linda, ven pronto”: el conmovedor video de Miguel Uribe Turbay con 4 años para su madre secuestrada

Se trata de un informe del Noticiero Criptón en 1990. Su hijo, quien sería asesinado 35 años después, le envió un mensaje junto a su abuela, Nydia Quintero, quien falleció hace pocas semanas.

    Miguel Uribe Turbay nació el 28 de enero de 1986 en Bogotá. Fotos: Captura de pantalla Señal Memoria y cortesia
El Colombiano
hace 41 minutos
bookmark

Colombia está de luto este lunes. Tras conocerse la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien estuvo más de dos meses en cuidados intensivos por un cobarde atentado en su contra, se han venido conociendo imágenes, videos, testimonios que recuerdan el ciclo de violencia que vive nuestro país.

Precisamente, cuando tenía cuatro años, Miguel Uribe sufrió la muerte de su madre, la periodista Diana Turbay Quintero, quien fue secuestrada por la mafia al mando de Pablo Escobar y asesinada en una operación de rescate.

El video de Miguel Uribe con cuatro años para su mamá Diana Turbay

En diciembre de 1990, junto a su abuela y exprimera dama, Nydia Quintero, el niño vestido de rojo y con pelo castaño largo, le envió un conmovedor mensaje a su madre.

“Te estoy esperando... para jugar contigo”, dice y luego su abuelo le pide que mande un beso a lo que el niño Miguel responde emocionado con su mano en la boca enviando un beso ante la cámara. “Mamita linda, te quiero, ven pronto, te mando muchos besos”.

El video fue recogido por Señal Memoria, una dependencia de Sistema de Medios Públicos (RTVC), que conserva archivos de la historia de los medios de comunicación, documentales, películas, entre otras piezas. En este caso, se trata de un informe del Noticiero Criptón en 1990 que fue grabado para el Año Nuevo. Diana Turbay, precisamente, trabajaba en ese noticiero.

Le recomendamos leer: Atentado contra Miguel Uribe revive las épocas de los magnicidios en Colombia

¿Quién era Miguel Uribe Turbay?

Miguel Uribe Turbay nació el 28 de enero de 1986 en Bogotá, tras el segundo matrimonio de Diana con Miguel Uribe Londoño; llegó a la vida como el hermano menor de María Carolina Hoyos Turbay —hija de Luis Francisco Hoyos Villegas—. Tras la muerte de su madre desarrolló dos inquietudes: preguntarse con persistencia por qué Dios había decidido llevársela y un gusto por la música que vino de su padre, quien era cantante aficionado, pero con algunos estudios.

Miguel se hizo en sus últimos años de vida con una misión que nadie le entregó, pero que puso en la herencia que le dejó su madre por luchar contra la injusticia, se hizo opositor del gobierno de Gustavo Petro —“estoy permanentemente recorriendo Colombia porque hoy la gente está sufriendo por un gobierno indolente. Claro que le doy duro a Petro, no por argumentos personales, sino porque yo quisiera un gobierno que solucionara los problemas que hay”— y se encaminaba a ser el candidato único del Centro Democrático, pues tenía el cariño del expresidente Álvaro Uribe Vélez —como le pasó a Iván Duque en 2018—, de José Obdulio Gaviria y de empresarios antioqueños.

Pero como aquel día de enero de 1991, cuando murió su madre por un balazo, así Miguel Uribe Turbay: muerto por el balazo de un sicario-niño. Como a la orfandad, a Miguel Uribe lo llevaron muy temprano a la muerte.

Utilidad para la vida