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Video | La divertida discusión entre Rigo y su hija Carlota tras revelar que le da pena que la recoja en bicicleta en el colegio

La hija de cinco años del exciclista colombiano protagonizó un tierno momento junto a su padre cuando este, dispuesto a esquivar una congestión vehicular, llegó a recogerla al colegio en bicicleta. Así ocurrió todo.

  • Rigoberto Urán decidió irse en bicicleta, el medio de transporte que marcó su vida, y desplazarse en dos ruedas para buscar a su hija Carlota al colegio. FOTO: Captura de video de redes sociales de @rigobertouran
    Rigoberto Urán decidió irse en bicicleta, el medio de transporte que marcó su vida, y desplazarse en dos ruedas para buscar a su hija Carlota al colegio. FOTO: Captura de video de redes sociales de @rigobertouran
  • Rigo mostrando que iba en bicicleta a recoger a Carlota porque no podía ir en carro como a ella le gusta. FOTO: Captura de video de redes sociales de @rigobertouran
    Rigo mostrando que iba en bicicleta a recoger a Carlota porque no podía ir en carro como a ella le gusta. FOTO: Captura de video de redes sociales de @rigobertouran
  • Rigoberto Urán discutiendo jocosamente con su hijas tras recogerla en la escuela. FOTO: Captura de video de redes sociales de @rigobertouran
    Rigoberto Urán discutiendo jocosamente con su hijas tras recogerla en la escuela. FOTO: Captura de video de redes sociales de @rigobertouran
El Colombiano
El Colombiano
hace 20 minutos
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Rigoberto Urán volvió a robarse las miradas en redes sociales tras publicar recientemente un video en el que dejó al descubierto la particular inconformidad de su hija Carlota, de cinco años, a quien le da pena que su papá la recoja en bicicleta a la salida del colegio.

Ante la congestión vehicular habitual de la zona en la que viven a las afueras de la ciudad de Medellín, el exciclista profesional optó por desplazarse sobre dos ruedas para evitar perder una hora en el tráfico al momento de ir a recoger a la niña a la escuela.

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“¿Ustedes pueden creer que a mi hija le da pena que yo la recoja en bicicleta en el colegio? Hoy se jodió porque hay un trancón, el hijueputa, y no me voy a mamar una hora, así que voy en bicicleta a recogerla. A ver si monta o no”, relató el paisa al inicio del video.

Rigo mostrando que iba en bicicleta a recoger a Carlota porque no podía ir en carro como a ella le gusta. FOTO: Captura de video de redes sociales de @rigobertouran
Rigo mostrando que iba en bicicleta a recoger a Carlota porque no podía ir en carro como a ella le gusta. FOTO: Captura de video de redes sociales de @rigobertouran

Para el Toro de Urrao, movilizarse sobre el pedal jamás será motivo de vergüenza, comenzó contando. “¿Pena? Eh, Ave María. Por pena no hacemos una cantidad de cosas. Y a mí, pena la bicicleta. Antes, orgullo la bicicleta que me dio todas las cosas que tengo, hijueputa, y que me llevó a conocer, mejor dicho, sacó de un rodar vuelta”.

Entre enseñanzas rurales y costumbres europeas

El exciclista profesional siguió relatando viejos momentos mientras recogía a su pequeña. Sin embargo, al ya estar con ella montados en la bici, la pequeña de cinco años se mantuvo firme en su postura. “No me gusta que me recoja en bicicleta. Me gusta que me recoja en el carro”, expresó la menor.

La conversación sirvió para que el deportista le enseñara sobre su infancia y las realidades de otros niños durante su época. “¿Sabes cómo iba el papá a estudiar? A pie”, le recordó Urán, detallando que tardaba unos diez minutos caminando y que en zonas rurales muchos estudiantes recorren trayectos largos, incluso a caballo.

Asimismo, mencionó cómo en países como Bélgica, Holanda, Dinamarca y Noruega los menores se desplazan cotidianamente en bicicleta. La idea provocó la inquietud de la niña. “Ay, no, qué miedo”, expresó Carlota sobre la posibilidad de andar sola. Aunque afirmó que sabía pedalear un poco, su papá le señaló que aún debe aprender más.

Las reacciones en redes sociales

Esta conversación de padre e hija generó interacciones entre los seguidores, quienes resaltaron el parecido en la forma de expresarse de ambos con frases como “Habla igualito al papá”, “De tal palo, tal astilla” y “Amo esa alegadera”.

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Otro usuario apuntó al contexto de la situación: “Se burlaron de ella porque el papá la recogía en bicicleta y el papá era el mismísimo Rigoberto Urán”. Estas interacciones espontáneas con Carlota son habituales en los perfiles del ciclista.

Rigoberto Urán discutiendo jocosamente con su hijas tras recogerla en la escuela. FOTO: Captura de video de redes sociales de @rigobertouran
Rigoberto Urán discutiendo jocosamente con su hijas tras recogerla en la escuela. FOTO: Captura de video de redes sociales de @rigobertouran

Y es que Rigo, quien se retiró hace varios meses de la competencia profesional, suele compartir contenido familiar junto a su esposa Michelle Durango, su hijo mayor Matías y el menor Máximo, de dos años, además de aspectos de sus empresas y mascotas.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuántos años tiene Carlota, la hija de Rigoberto Urán?
Carlota Urán tiene cinco años. Es una de las hijas del exciclista colombiano con su esposa Michelle Durango y suele aparecer con frecuencia en los contenidos que el deportista comparte en sus redes sociales.
¿Por qué Rigoberto Urán decidió recoger a su hija en bicicleta y no en carro?
Rigoberto Urán optó por movilizarse en bicicleta para esquivar la alta congestión vehicular y evitar perder cerca de una hora atrapado en un trancón para llegar al colegio de su hija.
¿Qué respondió Carlota cuando su papá le preguntó por qué no le gustaba la bicicleta?
Carlota expresó abiertamente que le da pena que la recojan en bicicleta y le manifestó a su papá que prefiere que la busque en carro, mostrando preocupación además ante la idea de que los niños anden solos en bicicleta.
¿Qué países mencionó Rigoberto Urán como ejemplo del uso de la bicicleta en los niños?
Durante la conversación con su hija, el exciclista citó a Bélgica, Holanda, Dinamarca y Noruega como naciones donde es habitual y cotidiano que los menores utilicen la bicicleta para desplazarse a sus lugares de estudio.
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