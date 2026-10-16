Video | La divertida discusión entre Rigo y su hija Carlota tras revelar que le da pena que la recoja en bicicleta en el colegio

Rigoberto Urán volvió a robarse las miradas en redes sociales tras publicar recientemente un video en el que dejó al descubierto la particular inconformidad de su hija Carlota, de cinco años, a quien le da pena que su papá la recoja en bicicleta a la salida del colegio. Ante la congestión vehicular habitual de la zona en la que viven a las afueras de la ciudad de Medellín, el exciclista profesional optó por desplazarse sobre dos ruedas para evitar perder una hora en el tráfico al momento de ir a recoger a la niña a la escuela. Le puede interesar: “Se la creyeron”: Carlos “El Pibe” Valderrama reapareció con su icónica melena tras el engaño viral de raparse la cabeza “¿Ustedes pueden creer que a mi hija le da pena que yo la recoja en bicicleta en el colegio? Hoy se jodió porque hay un trancón, el hijueputa, y no me voy a mamar una hora, así que voy en bicicleta a recogerla. A ver si monta o no”, relató el paisa al inicio del video.

Rigo mostrando que iba en bicicleta a recoger a Carlota porque no podía ir en carro como a ella le gusta. FOTO: Captura de video de redes sociales de @rigobertouran

Para el Toro de Urrao, movilizarse sobre el pedal jamás será motivo de vergüenza, comenzó contando. “¿Pena? Eh, Ave María. Por pena no hacemos una cantidad de cosas. Y a mí, pena la bicicleta. Antes, orgullo la bicicleta que me dio todas las cosas que tengo, hijueputa, y que me llevó a conocer, mejor dicho, sacó de un rodar vuelta”.

Entre enseñanzas rurales y costumbres europeas

El exciclista profesional siguió relatando viejos momentos mientras recogía a su pequeña. Sin embargo, al ya estar con ella montados en la bici, la pequeña de cinco años se mantuvo firme en su postura. “No me gusta que me recoja en bicicleta. Me gusta que me recoja en el carro”, expresó la menor.

La conversación sirvió para que el deportista le enseñara sobre su infancia y las realidades de otros niños durante su época. “¿Sabes cómo iba el papá a estudiar? A pie”, le recordó Urán, detallando que tardaba unos diez minutos caminando y que en zonas rurales muchos estudiantes recorren trayectos largos, incluso a caballo. Asimismo, mencionó cómo en países como Bélgica, Holanda, Dinamarca y Noruega los menores se desplazan cotidianamente en bicicleta. La idea provocó la inquietud de la niña. “Ay, no, qué miedo”, expresó Carlota sobre la posibilidad de andar sola. Aunque afirmó que sabía pedalear un poco, su papá le señaló que aún debe aprender más.

Las reacciones en redes sociales

Esta conversación de padre e hija generó interacciones entre los seguidores, quienes resaltaron el parecido en la forma de expresarse de ambos con frases como “Habla igualito al papá”, “De tal palo, tal astilla” y “Amo esa alegadera”. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Otro usuario apuntó al contexto de la situación: “Se burlaron de ella porque el papá la recogía en bicicleta y el papá era el mismísimo Rigoberto Urán”. Estas interacciones espontáneas con Carlota son habituales en los perfiles del ciclista.

Rigoberto Urán discutiendo jocosamente con su hijas tras recogerla en la escuela. FOTO: Captura de video de redes sociales de @rigobertouran

Y es que Rigo, quien se retiró hace varios meses de la competencia profesional, suele compartir contenido familiar junto a su esposa Michelle Durango, su hijo mayor Matías y el menor Máximo, de dos años, además de aspectos de sus empresas y mascotas. También le puede interesar: “Estoy aquí para ayudar a mi equipo”: Jhon Durán se mostró humilde después de su doblete por Europa League con Benfica Bloque de preguntas y respuestas