Video | Dos mujeres pasaron de discutir a protagonizar una pelea por un puesto en TransMilenio en Bogotá: “Qué vergüenza”

Un simple asiento en un bus de TransMilenio, el gigante del transporte público de Bogotá, se convirtió de nuevo en el escenario de un bochornoso acto de intolerancia por parte de dos usuarias.
Lo que comenzó como un altercado verbal escaló hasta una confrontación física, todo por la disputa de una silla en el espacio del sistema de transporte saturado que, lamentablemente, a menudo saca lo peor de sus usuarios.
La escena, grabada y viralizada en redes sociales a través de un video, evidenció a dos mujeres enfrascadas en una discusión cada vez más acalorada. La disputa era sencilla: quién había llegado primero y tenía derecho a sentarse.
Ante la mirada atónita de decenas de pasajeros, una de las mujeres, vestida con un saco blanco, tomó una decisión extrema. Con la intención de forzar a la otra a ceder, se sentó sobre sus piernas.