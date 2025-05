Video | Revelan el momento en que el senador Edgar Díaz votó “No” manualmente a la consulta popular

En el reclamo se ve a Benedetti golpeando la mesa justo al lado de Diego González, secretario del Senado. Luego, en redes sociales, el funcionario expresó su opinión: “El secretario general del Senado agregó votos por el no una vez se había cerrado la votación. Eso es un delito, señor secretario”.

Sin embargo, después se conoció que lo que decía el ministro no era cierto, incluyendo la parte del voto de Díaz, quien dijo en múltiples entrevistas: “Mi posición siempre fue no a la consulta popular”.

Realmente la derrota del Gobierno fue atribuida a que dos congresistas del Pacto Histórico, Martha Peralta y Richard Fuelantala, quienes no estuvieron en el momento de la votación.

Peralta debía estar en el Congreso a la hora en la que, por el orden del día, era claro que se debatía la consulta popular. No estuvo y su voto no pudo ser contado. EL COLOMBIANO accedió a las horas exactas en las que se realizaron las dos votaciones claves que involucran a la senadora. A las 2:56 p.m. se decidió el impedimento que Peralta había presentado. A las 4:00 p.m. se estaba desarrollando la votación. La congresista se tardó más de una hora en el momento crucial para el que fue elegida representante por el Pacto Histórico.

Finalmente, el Gobierno no aceptó la derrota y volvió a convocar a otra consulta popular con cuatro preguntas adicionales para un total de 16, que ha sido criticada por varios sectores, no solo la oposición, sino expertos y profesionales de la salud.