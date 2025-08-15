VIDEO | Elefante persiguió y pisoteó a turista que intentó tomarse una ‘selfie’ en India

Lo que parecía una simple fotografía para redes sociales terminó en un incidente que pudo costarle la vida a un turista en India. El hombre, identificado como R. Basavaraju, fue perseguido y pisoteado por un elefante salvaje luego de acercarse demasiado para tomarse una ‘selfie’ en el Parque Nacional de Bandipur, en el estado de Karnataka, India.
De acuerdo con redes sociales y medios locales, el hecho ocurrió el pasado domingo, 10 de agosto, cuando el animal apareció al costado de la carretera para comer unas zanahorias que habían caído minutos antes. Según testigos, Basavaraju descendió de su vehículo e invadió una zona de acceso restringido cerca de un templo para lograr la foto.