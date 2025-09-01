Mamá de Epa Colombia publicó un video de la influencer llorando y generó preocupación: “Pronto hija, todo esto acabará”

Daneidy Barrera Rojas, más conocida en el mundo de las redes sociales como Epa Colombia, ha pasado de ser una de las figuras más polémicas a ser la protagonista de un controvertido caso judicial.
Le puede interesar: Sandra Ortiz, exconsejera presidencial, ya fue acusada por la Fiscalía en Caso UNGRD: “movió 3.000 millones en vehículos oficiales”
A pesar de haber recibido el apoyo de todos sus seguidores y hasta de algunos sectores políticos que rechazaron su condena, una persona ha estado al frente de su situación y esa es su madre, Martha Rojas, quien a través de las redes sigue promoviendo el apoyo a su hija.