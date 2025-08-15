En video | Así fue el escape de los asesinos de dos policías en Morales, Cauca

Un video en el que se aprecia a los asesinos de dos policías en Morales, Cauca, comenzó a circular por internet en las últimas horas.
El crimen, tal cual reportó EL COLOMBIANO, sucedió en la tarde de este jueves en el centro del municipio, junto a la sede del comando de Policía y cerca de la Alcaldía.
A la 1:30 pm unos delincuentes armados con fusiles llegaron en una camioneta y dispararon contra dos uniformados que estaban haciendo la vigilancia perimetral de la estación.
Mataron a los patrulleros Jordan Isaac Rosado Salles, adscrito al Escuadrón Móvil de Carabineros; y Sergio Andrés Trujillo Garrido, de la estación policial de Morales.