En video | Así fue el escape de los asesinos de dos policías en Morales, Cauca

Las autoridades sospechan que el crimen fue cometido por el frente Jaime Martínez del Estado Mayor Central de las Farc.

  • Un video aficionado captó a los sospechosos huyendo a pie por el parque principal de Morales, Cauca. IMAGEN TOMADA DE VIDEO.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 49 minutos
Un video en el que se aprecia a los asesinos de dos policías en Morales, Cauca, comenzó a circular por internet en las últimas horas.

El crimen, tal cual reportó EL COLOMBIANO, sucedió en la tarde de este jueves en el centro del municipio, junto a la sede del comando de Policía y cerca de la Alcaldía.

A la 1:30 pm unos delincuentes armados con fusiles llegaron en una camioneta y dispararon contra dos uniformados que estaban haciendo la vigilancia perimetral de la estación.

Mataron a los patrulleros Jordan Isaac Rosado Salles, adscrito al Escuadrón Móvil de Carabineros; y Sergio Andrés Trujillo Garrido, de la estación policial de Morales.

Cuando sus compañeros intentaron reaccionar, encontraron un paquete sospechoso cerca de las víctimas, por lo que tuvieron que acordonar el lugar y llamar a los agentes antiexplosivos.

La sede de la Alcaldía y otros establecimientos cercanos tuvieron que ser evacuados por precaución.

Los agresores robaron las armas de dotación de las víctimas. En el video grabado con celular por un ciudadano, se observa su huida por el parque principal del pueblo.

Se trata de cinco hombres vestidos con ropa oscura, los cuales corren a toda velocidad portando armas de fuego, y uno de ellos hace disparos al aire.

El director de la Policía, Carlos Fernando Triana, expresó: "Condenamos y rechazamos con la mayor contundencia el atentado criminal perpetrado contra la Estación de Policía de Morales (Cauca), que segó la vida de nuestros patrulleros. Toda nuestra solidaridad con sus respetadas familias, con el compromiso de desplegar las capacidades de inteligencia e investigación criminal dirigidas a dar con el desfile de los asesinos y ponerlos a buen recaudo de la justicia”.

En el municipio de Morales delinquen las disidencias de las Farc conocidas como Estado Mayor Central (EMC), comandadas por Néstor Gregorio Vera (“Iván Mordisco”), que se dedican al terrorismo, el narcotráfico, la extorsión y el control social, entre otros delitos.

Las autoridades sospechan que esa organización está implicada en el doble homicidio, en particular su frente Jaime Martínez.

