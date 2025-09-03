¿Venezuela ya desplegó misiles para responderle a EE. UU.? Ojo que video de un ejercicio militar no es actual

Luego de que el gobierno de Estados Unidos anunciara el ataque contra una embarcación que había salido desde Venezuela transportando droga, un video se comenzó a viralizar en redes sociales sobre un supuesto despliegue de un sistema de misiles antiaéreos por parte del régimen venezolano para responder a los ejercicios militares estadounidenses en el Caribe.
El video que se ha replicado tiene el logo del canal argentino La Nación Más y en él se observa que un camión militar transporta y posiciona cuatro misiles antiaéreos.
En video: Así destruyó Estados Unidos la lancha, que según Trump, estaba cargada de droga y había partido de Venezuela
“Miren esto, se dan a conocer las primeras imágenes de la decisión del régimen de Nicolás Maduro de desplegar el sistema de misiles antiaéreos en Venezuela. Quien difunde las imágenes es Domingo Hernández Lárez, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada”, se le escucha decir a una mujer en la grabación.