Video | Familia decidió adelantar la Navidad para celebrarla junto a su hija de 9 años con cáncer terminal: “la última juntos”

El espíritu de la Navidad no entiende de calendarios y menos cuando la vida de un miembro de una familia, no importa cuál sea, está en riesgo de perderse sin saber el momento exacto. Le puede interesar: OMS advierte que hambre en Gaza no bajó desde tregua con Israel: es “catastrófica” Esta premisa, dolorosa y conmovedora, es una realidad en el hogar de una familia de Utah, Estados Unidos, que decidió adelantar las fiestas decembrinas para disfrutarla junto a su hija Brielle, de tan solo nueve años, y que cuenta con un delicado estado de salud. La pequeña enfrenta un cáncer terminal en etapa 4, por lo que un reciente deterioro en su estado de salud, precipitó a esta familia a tomar esta rápida decisión: recrear el ambiente navideño en octubre para asegurar la última celebración juntos.

Brielle, de 9 años (la de la mitad con vestido blanco) junto con su familia. FOTO: Tomada de redes sociales @briestrongerthancancer

“Nuestra última Navidad juntos”: el dolor de la incertidumbre

El mundo se enteró de este acto de amor incondicional a través de un video compartido por Kendra Bird, la madre de esta familia conformada por su esposo, Brie y sus otros tres hijos (dos niños y una niña), quien documenta su vida familiar de seis integrantes en internet. Con casi un millón de seguidores, esta familia “influencer” llamada Brie stronger than cancer (“Brie es más fuerte que el cáncer”, en español) mostró en imágenes, como lució su hogar completamente transformado con luces parpadeantes, un árbol de Navidad decorado y regalos apilados junto a la chimenea. “Vamos a celebrar nuestra última Navidad juntos, como familia de seis... Ruego para que el tiempo se detenga hoy”, escribió Kendra, resumiendo el desgarrador motivo detrás de la improvisada festividad ante la posible partida de su hija.

La iniciativa, según esta madre, surgió tras un momento de “respiro” médico. Una transfusión de sangre que logró una mejoría temporal en la niña, logrando reducir su fiebre y optimizar su oxigenación en medio del fuerte proceso que ha tenido en la batalla contra la enfermedad. “Pudimos tener conversaciones hermosas”, relató la madre, quien vio en ese instante de claridad una posibilidad para crear un recuerdo perdurable junto a su hija Brie y el resto de su familia. Asimismo, han celebrado Halloween y otras festividades.

El peso insoportable de la esperanza y un regalo inolvidable

Aunque en un principio la familia creyó que el festejo sería su despedida, la condición de Brielle se mantuvo estable durante la semana siguiente, estirando los días de la celebración. Esta inesperada tregua física no alivia su condición, sin embargo, ayudó un poco a la carga emocional de los padres. “La esperanza es insoportable, y aun así es a lo único a lo que uno puede aferrarse”, confesó la madre, resumiendo la compleja situación de vivir cada día aferrados a un delgado hilo de optimismo por las mínimas posibilidades de salvación de su hija. El caso de Brielle ha trascendido las fronteras de Utah. La historia ha conmovido a miles de personas en redes sociales, generando una ola de apoyo emocional por medio de comentarios positivos para la familia de Brie y Kendra.

“Los Bird son de admirar”, “Esto un verdadero y efímero acto de amor”, “Dios bendiga tu hija y a tu familia. La última palabra la tiene Dios en tu bendecido hogar, no pierdas la fe”, “Me parte el alma que un angelito sufra” y “Un golpe de realidad y resiliencia para todos”, fueron algunos de los comentarios en redes. La historia de la pequeña Brielle ha sido tan viral en redes sociales, que la reconocida cantante y actriz, Ariana Grande, le envió un paquete de cuidado especial inspirado en la película/musical Wicked, en donde ella fue la protagonista. Dentro del paquete, la artista estadounidense de 32 años le envió a Brie varios muñecos de los personajes de la película, esmaltes de uñas OPI temáticos, bolsas color rosa, un tote, productos de maquillaje de su línea R.E.M. y su perfume Cloud.