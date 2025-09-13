Video | Fuerte explosión al interior de un bar en Madrid dejó al menos 25 personas heridas

Al menos 25 personas resultaron heridas durante este sábado en Madrid, tres de ellas de gravedad, en una fuerte explosión que destruyó por completo un bar de la capital española, informaron las autoridades.
Según los medios de comunicación locales, la explosión, que tuvo lugar en el barrio de Vallecas, se debió a una fuga de gas. Pero Inmaculada Sanz, vicealcaldesa y delegada de seguridad y emergencias del Ayuntamiento de Madrid, afirmó que todavía era “pronto para aventurar cuál ha podido ser la causa de esa explosión”.