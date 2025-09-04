x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Video | Con golazo de Lionel Messi, Argentina vence 1-0 a Venezuela en la despedida del 10 de las Eliminatorias

Con este gol, el 10 y capitán argentino llegó a 7 goles y empató a Luis Díaz como goleador de las Eliminatorias sudamericanas al Mundial de Norteamérica de 2026. Reviva la anotación del astro argentino.

  • FOTO: Redes sociales Selección Argentina
    FOTO: Redes sociales Selección Argentina
Juan Pablo Álvarez Muñoz
Juan Pablo Álvarez Muñoz

Digital - Alcance

hace 16 minutos
bookmark

El estadio se paralizó. En un abrir y cerrar de ojos, la jugada se construyó con la fluidez que solo los grandes maestros pueden ofrecer. Tras un error en la salida de la defensa visitante, el balón llegó a los pies de Leandro Paredes, que sin dudarlo, lanzó un pase preciso para que la “Araña” tejiera su telaraña.

Julián Álvarez, con su deslumbrante habilidad individual, eludió a varios rivales y dejó el balón servido en el área para la leyenda. Y ahí estaba él, Lionel Messi. Con la presión de defensas y el portero rival encima, el capitán no se inmutó para anotar.

Con una sutileza digna de un artista, Messi picó la pelota por encima de todos, enviándola al fondo de la red. Un golazo que no solo hizo vibrar a la multitud, sino que también empató a Luis Díaz con siete anotaciones, coronándolos como los máximos goleadores de las Eliminatorias Sudamericanas.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida