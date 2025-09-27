Video | Luis Suárez le da una nueva victoria al Sporting: ya van cinco goles en siete partidos

El fútbol portugués se rinde a los pies de Luis Javier Suárez, delantero samario que sigue encendido con la camiseta del Sporting de Lisboa. Una vez más, su nombre quedó grabado en el marcador, al ser el autor del tanto que le dio la victoria a su equipo en su visita al Estoril, en el estadio Antonio Coimbra da Mota. El gol llegó temprano, al minuto 12, en una jugada de esas que definen a los grandes delanteros: tras una asistencia del uruguayo Maximiliano Araújo, Suárez no dudó y remató de zurda, sin parar la pelota, para clavarla en la red. Un gesto de clase y contundencia que bastó para sellar el 0-1 definitivo y darle al Sporting tres puntos vitales.

Con esta anotación, Suárez alcanza cinco goles en siete partidos de la Liga portuguesa, a los que suma dos asistencias, ambas conseguidas en la victoria contra Nacional. Su productividad ofensiva se ha convertido en un argumento sólido para justificar la inversión de 30 millones de euros que pagó el club lisboeta al Almería a mediados de este año. Hasta el minuto 73 estuvo en el campo, cuando fue reemplazado por el griego Fotis Ioannidis, pero ya había dejado su sello. El triunfo mantiene al Sporting en la pelea por la cima: es segundo con 18 puntos en siete jornadas, los mismos que el Porto, líder provisional que aún debe disputar su partido contra Arouca. En este contexto, cada gol de Suárez no solo alimenta sus cifras personales, sino que se traduce en puntos clave para la ambición de título de los de Lisboa.

Pero el brillo de Suárez no se limita al ámbito de clubes. En septiembre, el delantero vivió una noche histórica con la Selección Colombia al marcar cuatro goles en un mismo partido, en la goleada 3-6 contra Venezuela en Maturín, dentro de las Eliminatorias al Mundial 2026. Ese póker lo convirtió en el primer jugador en la historia de la Tricolor en lograr semejante registro con la absoluta.

Esa actuación, sumada a su presente en Portugal, lo proyecta como una de las cartas más fuertes de Néstor Lorenzo para la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá. Todo indica que su nombre estará en la convocatoria para los amistosos de la próxima fecha FIFA, ante México y Canadá, y que su lugar en la nómina de 26 jugadores para la gran cita está cada vez más cerca de ser inamovible.