VIDEO | Así fue el gol del colombiano Néiser Villarreal que acabó con el invicto de Boca Juniors

Un gol del colombiano Néiser Villarreal dio a Cruzeiro un triunfo 1-0 sobre Boca Juniors en un tenso compromiso de Copa Libertadores, que acabó en trifulca y que puso fin a una racha de 14 partidos invicto del Xeineze en todas las competiciones.

Con la victoria en el estadio Mineirão, el equipo brasileño alcanzó a su par argentino en la cima del Grupo D del torneo.

La anotación de Villarreal en el minuto 83, tras un centro de Kaio Jorge, dejó a ambos elencos en el tope de la llave con seis puntos en tres partidos, por delante de Universidad Católica de Chile, que suma tres unidades, y Barcelona de Ecuador, que tiene su cuenta en blanco.

“Muy contento por el gol y, sobre todo, por la victoria”, celebró Villarreal, promesa de 21 años que llegó este año a Cruzeiro procedente de Millonarios.

“Era un partido de ir al choque y estábamos preparados para eso y más”, agregó.

Boca jugó con diez hombres desde el 45+1 por la expulsión del paraguayo Adam Bareiro por doble amonestación.

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Fue una pésima noche del equipo entrenado por Claudio Úbeda, que no disparó siquiera una vez en un cotejo que cerró con encontronazos entre jugadores por toda la cancha, aunque el incidente no pasó a mayores.

“Por suerte, no sucedió nada grave”, dijo Úbeda en rueda de prensa, en la que criticó al árbitro uruguayo Esteban Ostojich, por considerar demasiado severo el castigo a Bareiro. “Nos condicionó el resto del partido, que fue muchísimo tiempo”.