Video | Ganó el amor: hincha de Junior le “pidió matrimonio” a sus dos novias en el Metropolitano

Las gradas del estadio Metropolitano Roberto Meléndez se convirtieron en el escenario de una inusual y sorpresiva propuesta de matrimonio que se volvió viral en todas las redes sociales en Colombia. Durante el entretiempo del encuentro entre Junior y Santa Fe, por la fecha 18 de la Liga BetPlay y que terminó con derrota 2-1 para 'los tiburones', un hincha del equipo local acaparó todas las miradas y la atención de la "pantalla gigante" al pedirles matrimonio a sus dos novias simultáneamente.

El momento de la pedida de mano por parte del hombre a las dos mujeres en el estadio. FOTO: Captura de video redes sociales @WinSportsTV

De la ‘Kiss Cam’ al altar: un “si” para la historia

El protagonista de la noche ya era conocido por la afición y los internautas. Su fama comenzó el pasado 2 de octubre, durante el partido de cuartos de final de la Copa Colombia entre Junior y América de Cali, cuando la popular ‘Kiss Cam’ lo enfocó abrazado a dos mujeres. En aquel momento, el hombre besó a cada una de sus acompañantes, siendo un hecho que se hizo viral rápidamente, generando una oleada de memes y discusiones en redes sociales sobre la naturaleza de la relación. Muchos llegaron a considerar la escena como una broma o una estrategia de mercadeo. Sin embargo, en la noche de este miércoles 29 de octubre, el hincha disipó cualquier duda sobre la seriedad de su relación.

Las cámaras de Win Sports lo captaron en el momento exacto en que se levantó de su silla, se giró hacia las mujeres y se arrodilló para hacerles la propuesta. La escena causó sensación inmediata en todo el estadio. Las mujeres, visiblemente emocionadas, dieron el esperado “sí” en medio de las sonrisas en sus rostros. Tras la aceptación, el hombre les puso un anillo de compromiso a cada una y luego celebró. El triple compromiso se selló con abrazos, besos y unos rostros de alegría de esquina a esquina, en medio de la exhibición orgullosa de las sortijas por parte de las recién comprometidas. A pesar de la derrota del Junior, para los hinchas, “ganó el amor”.

Gritos y celebración en la tribuna

Después del insólito momento, todos los presentes en el estadio de la ciudad de Barranquilla estallaron en risas, gritos y expresiones de ánimo para la particular pareja y su compromiso. Mientras los tres celebraron su amor, mostrando su felicidad ante la multitud, muchas de las personas sentadas a su alrededor aprovecharon la oportunidad para grabarlos y tomarles fotos en este curioso y memorable suceso en las gradas. Aunque para muchos, todo fue era una mentira o estrategia de marketing, al final los internautas expresaron que este acto demostró que, más allá de la “viralidad”, se trataba de una “relación real y con planes de futuro”.

El hombre y sus dos comprometidas luego del “sí”. FOTO: Captura de video redes sociales @WinSportsTV