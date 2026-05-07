Video | Hinchas de Santa Fe le hicieron gestos racistas a los de Corinthians en El Campín, ¿habrá sanciones?

Un video captado desde las gradas del estadio Nemesio Camacho El Campín en la ciudad de Bogotá ha puesto a Independiente Santa Fe en el centro de una posible crisis disciplinaria ante la Conmebol, tras un nuevo hecho de presunto racismo en el fútbol sudamericano.
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La denuncia, que circula a través de varios registros audiovisuales en redes sociales, señaló gestos racistas por parte de aficionados locales contra la hinchada de Corinthians, lo que podría derivar en sanciones severas para la institución bogotana.
Y es que una cuenta partidaria del club paulista, @Casalcoringao, difundió imágenes en las que se observa a fanáticos de Santa Fe, ubicados en la tribuna oriental, realizando actos discriminatorios contra la parcialidad visitante situada en el sector sur.
Como gestos más comunes, se evidencia el de hacer como “mono”, entre otros que se han utilizado para atacar. Hasta el momento, los responsables de estas conductas no han sido identificados por las autoridades ni por el club.