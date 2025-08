El hecho quedó captado en redes sociales y ha causado todo tipo de indignación y comentarios al respecto. La víctima, Claudia Patricia Segura, quien trabaja como contratista en la Alcaldía de Bogotá, explicó que “al llegar a la sala de espera todo estaba completamente lleno y solo veo una silla vacía. No tenía ningún bolso o prenda que indicara que estaba ocupada y me senté. A los pocos minutos una mujer que estaba a mi lado me dice que esa silla es de su esposo y yo le respondí que estaba vacía”. Cuando ella estaba terminando su trabajo, de repente se le acercó Santacruz y le dijo: “se levanta o la levanto”.

Y agregó: “Yo seguí trabajando y no se me quitó de enfrente. El señor le pasa el teléfono a una joven que estaba detrás y le dice que lo grabe que me va a decir tres cosas y es ahí cuando me pega en la mano, me tumba el teléfono y me pega un fuerte golpe en el rostro y la cabeza. De la magnitud del impacto me arrancó el arete”.