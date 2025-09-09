Video: emotivo homenaje de Shakira a su papá en concierto de Guadalajara con mariachi incluido

La cantante barranquillera Shakira protagonizó uno de los momentos más emotivos de su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran durante el fin de semana en su tercer concierto en Guadalajara, México, cuando dedicó a su padre, William Mebarak, una versión del clásico Sombras con motivo de su 94 cumpleaños.
Acompañada por el Mariachi Gamamil, la artista sorprendió a los miles de asistentes en el Estadio Akron al interpretar el éxito del legendario cantante mexicano Javier Solís, un tema que, según explicó, era uno de los favoritos de su padre.